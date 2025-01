“Ma l’ospedale di Senigallia è di serie B?” Il Comitato scrive a Saltamartini

Sig. Filippo Saltamartini,

siamo del Comitato a difesa dell’Ospedale di Senigallia e ci conosce bene.

Siamo a chiederle come mai in questa Regione la sanità pubblica si adegua alle necessità dei cittadini solamente a Sud e a Nord delle Marche !!

A Senigallia perché non possiamo curarci??

Lei lo saprà, ma le vorremmo ricordare che la nostra città conta circa 45mila abitanti. Se aggiungiamo le frazioni e i paesi dell’interno che affluiscono al nostro ospedale per curarsi arriviamo a 71mila abitanti che però non riescono ad ottenere prenotazioni sanitarie, non certo per noncuranza del personale che dobbiamo solo elogiare ma per una loro perenne carenza.

Sappiamo che lei per ben 6 mesi all’anno vive a Senigallia, città bella ed accogliente, e avrà avuto modo di constatare l’arrivo di tanti turisti.

Se necessitano di cure ospedaliere o di accedere al Pronto Soccorso, sommerso da richieste, li mandiamo a Torrette dove purtroppo per la grossissima affluenza, a meno di non essere in fin di vita, si riesce ad accedere agli ambulatori solo dopo 24 ore?? Abbiamo segnalazioni in questo senso.

Non riusciamo a capire e magari ce lo spiegherà lei a rigor di logica come mai si potenziano le strutture sanitarie solo a Sud ed a Nord delle Marche.

Non vorremmo pensarlo ma non sarà perché hanno in regione rappresentanti locali?

Una buona politica non si comporta così.

Le vorremmo ricordare che Senigallia ha votato e sostenuto questo governo e che, in ogni caso, non dovrebbe essere parziale.

I senigalliesi, tradizionalmente di sinistra, si sono rivolti alla destra pensando che si comportasse più equamente.

Il precedente Governo regionale ha favorito molto il territorio pesarese e sappiamo perché.

Ma tutt’ora con il nuovo Governo le cose vanno alla grande grazie a Baldelli, suo rappresentante locale.

E vanno bene anche a Cingoli e alle Marche del Sud.

E noi ??

Questa non è una buona politica, non è una politica al servizio dei cittadini, ma è una brutta forma di appartenenza politica che vede una parte dei marchigiani, noi senigalliesi e il suo Hinterland, esclusi.

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia