A Macerata il Giuseppucci Torna uno storico torneo di tennis

113 Letture Fuori dalle Mura

Puntuale torna il Trofeo Claudio Giuseppucci, pietra miliare del tennis marchigiano che quest’anno celebra la sua 47esima edizione.

Nato nel 1976 per onorare la memoria del giovane tennista maceratese prematuramente scomparso, figlio dell’indimenticato Geo Giuseppucci, il torneo ha fatto storia.

Il CT Macerata, dominatore delle ultime cinque edizioni, si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di confermare il proprio regno. Una supremazia costruita stagione dopo stagione, che ha trasformato il circolo della città in una vera e propria fucina di talenti del tennis regionale.

«Il Trofeo Giuseppucci rappresenta molto più di una semplice competizione tennistica – ricorda il presidente del Comitato Regionale FITP Marche Andrea Bolognesi – È la testimonianza di come lo sport possa mantenere viva la memoria trasformandola in tradizione attiva e partecipata. Dal 1976 ad oggi, il torneo ha saputo evolversi, aprendo anche una sezione femminile che ha arricchito ulteriormente il panorama tennistico marchigiano».

La formula del torneo, precorritrice dei tempi, ha fatto scuola: gironi all’italiana con promozioni e retrocessioni, creando quella sana competitività che ha contribuito alla crescita del movimento tennistico regionale. Un formato che ancora oggi, dopo quasi mezzo secolo (e non sono molti in Italia a poter vantare una longevità di questo tipo), mantiene intatto il suo fascino e la sua efficacia formativa.

Quest’anno la Prima Divisione maschile vede come sempre ai nastri di partenza i migliori circoli della regione, pronti a contendere lo scettro al CT Macerata. La competizione si svilupperà attraverso l’intera stagione invernale, per una storia di sport che da 47 anni scrive pagine indelebili del tennis marchigiano.