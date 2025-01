Fauna selvatica, 500mila euro per risarcire i danni arretrati. Esulta Coldiretti Marche "Si volta pagina: nuovo sistema degli Atc e iter più rapidi"

206 Letture Cronaca

Subito 300mila euro per risarcire i coltivatori danneggiati dalla fauna selvatica che, in passato, si erano visti contestare le segnalazioni fino al 2024. Poi altri 200mila per gli altri territori, per arrivare ad azzerare i danni, 2024 compreso.

Questo in vista di una rivoluzione del sistema degli Ambiti Territoriali di Caccia, che prevederà un’uniformità di regolamenti in tutta la regione e procedure di risarcimento più veloci e moderne. Lo annuncia Coldiretti Marche, che dopo l’ennesimo incontro in Regione ha di che esultare.