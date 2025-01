“Si disgrega il compartimento regionale universitario” Sindacati contro le dichiarazioni dell'onorevole Carloni

187 Letture Cronaca

Inaccettabili le dichiarazioni degli onorevoli Carloni e Castelli apparse sulla stampa sui nuovi corsi di Medicina di Link University nella regione Marche.

Quella che viene rappresentata come una grande opportunità e una straordinaria occasione di crescita preoccupa fortemente la Cgil Marche e l’Adi che credono invece che ciò possa contribuire a disgregare ulteriormente il sistema universitario regionale.

Da non dimenticare il recente allarme lanciato dai Rettori degli atenei marchigiani, preoccupati per il taglio del fondo di finanziamento ordinario e dalla mancanza di risorse in legge di bilancio; tagli che rischiano di indebolire ulteriormente il sistema universitario regionale. Ci chiediamo se gli onorevoli Carloni e Castelli si siano preoccupati dei tagli delle risorse destinate agli atenei marchigiani e quali politiche intendano proporre per difendere il sistema pubblico universitario nella regione. La formula magica di questo Governo per risolvere il problema dell’inverno demografico e del diritto allo studio non è finanziare in maniera adeguata il sistema universitario affinché non si debbano aumentare le tasse per gli studenti, non è finanziare il diritto allo studio affinché tutti abbiano sul territorio nazionale le stesse possibilità di intraprendere un percorso di alta formazione. Piuttosto, il Governo punta a drenare risorse pubbliche per agevolare la crescita di una formazione affidata a soggetti privati, che in nome del rendimento produttivo, seguono logiche di mercato che, in uno stato di diritto, non dovrebbero nemmeno sfiorare l’istruzione ponendosi in palese contrasto con i principi costituzionali.

Alla Regione Marche e a tutti coloro che hanno a cuore una formazione di qualità sul territorio chiediamo di non assecondare queste logiche, di non mettere in crisi il sistema universitario marchigiano, di garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti, di investire negli atenei delle Marche che sono un patrimonio da salvaguardare e sostenere.

Da

Cgil, Cisl e Uil