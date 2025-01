Più prevenzione contro le infezioni da Papillomavirus (HPV) Nella campagna informativa ad opera dei Servizi di Prevenzione della AST Ancona

La collaborazione tra i Medici di Medicina Generale ed il Dipartimento di Prevenzione è un elemento di forza della medicina territoriale: condividere le conoscenze, i percorsi ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione per i cittadini è fondamentale per rispondere alle esigenze di salute della popolazione. Dai prossimi giorni sarà disponibile in tutte le sale d’aspetto degli studi medici, degli ambulatori vaccinali e dei consultori, in tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria Territoriale, una locandina che ricorda l’importanza della prevenzione primaria e secondaria come unica arma disponibile contro l’infezione da Papilloma Virus (HPV): i cittadini avranno a disposizione le informazioni necessarie per aderire agli screening oncologici organizzati e per usufruire della vaccinazione gratuita per l’HPV, offerta che è stata recentemente adeguata in relazione al recepimento del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025.

Obiettivo condiviso è sensibilizzare la popolazione sull’importanza del prevenire l’infezione da Papillomavirus (HPV: Human Papilloma Virus), la più diffusa infezione sessuale e il primo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo. L’80% delle donne e degli uomini sessualmente attivi la contrae entro i 45 anni. La maggior parte delle infezioni da HPV è transitoria: il 60-90% delle infezioni da HPV viene eliminata dall’organismo grazie al sistema immunitario. Quando l’infezione diventa persistente può determinare l’insorgenza di lesioni benigne e maligne della cute e delle mucose. La più recente e accreditata letteratura scientifica sottolinea come l’infezione da HPV continui a rappresentare un’importante sfida di sanità sulla quale investire tempo e risorse al fine di potenziare l’efficacia delle due uniche strategie efficaci che sono la vaccinazione anti HPV e lo Screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina.

Gli operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione e i Medici di Medicina Generale sono figure chiave e punti di riferimento importanti per la popolazione al fine di favorire un’adesione consapevole alla vaccinazione e ai programmi di screening oncologici.

“L’identificazione precoce delle neoplasie permette di intervenire tempestivamente e di migliorare le prospettive di guarigione e cura, per questo è importante promuovere la cultura della prevenzione, un investimento sulla salute dei cittadini” dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.