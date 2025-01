Proroga termine per autorizzazione esercizio strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali Lo ha stabilito Governo con il Decreto Milleproroghe: nuova scadenza 31 dicembre 2025

E’ stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per adeguare gli ordinamenti regionali al Decreto Ministeriale sulla Concorrenza. Lo stabilisce il “Decreto Milleproroghe” del 27 dicembre 2024: questa proroga, prevista dalla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” del 16 dicembre 2024, introduce una sospensione temporanea delle disposizioni della precedente Legge Concorrenza 2021.

Le norme sospese riguardano:

– nuovi criteri di accreditamento per le richieste di autorizzazione da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture già esistenti.

– modalità di selezione dei soggetti accreditati per la stipula degli accordi annuali tramite procedure selettive.