Il commento di Fratelli d’Italia sul Bilancio 2025-2027 approvato in Consiglio a Senigallia "Una sintesi di obiettivi precisi e innovatori e una capacità di governo del territorio distinta e distante da quella del passato"

114 Letture Politica

“L’approvazione della manovra comunale di bilancio 2025-2027 dimostra come la pianificazione finanziaria, unitamente al piano delle opere pubbliche, siano stati compresi, apprezzati e condivisi.

Ciò è stato possibile, innanzitutto, grazie all’infaticabile lavoro di tutto l’ufficio ragioneria e del suo responsabile, Andrea Marcantoni, del Sindaco con delega al bilancio, degli Assessori e delle aree della struttura organizzativa dell’ente, e non da ultimo grazie anche al prezioso contributo delle forze che compongono la coalizione di governo (FDI, Lega, Forza Italia-La Civica), che hanno contribuito a formulare un bilancio di previsione certo, concreto, di sviluppo e coerente con il programma di governo”.

Lo ha dichiarato Fratelli d’Italia, all’indomani della seduta consiliare, che ha dato il via libera alla manovra di bilancio della Giunta Olivetti, sulla quale “la maggioranza compattamente ha espresso il suo voto favorevole e convinto”, ha scritto FDI in una nota alla stampa.

“Si è trattato – ha aggiunto il partito di Giorgia Meloni – di una manovra complessiva di circa 149 milioni di euro per il 2025, che ha interessato la parte corrente (entrate e uscite), e quella degli investimenti. Una manovra, che non ha utilizzato la leva fiscale, rimanendo invariata e ferma allo scorso anno la parte relativa alle entrate tributarie, e dedicando una serie di risorse pubbliche (entrate proprie, PNRR) ad una serie di opere di riqualificazione del patrimonio pubblico”.

“La manovra di bilancio – continua FDI di Senigallia – rinnova una serie di interventi in settori strategici per lo sviluppo ulteriore della nostra comunità a cominciare dalle risorse destinate al turismo e alla cultura, all’ambiente, a quelle dedicate ai lavori pubblici e alla riqualificazione di parti importanti dell’assetto territoriale, e a quelle, infine, destinate ai servizi sociali per rispondere alle fasce più deboli della popolazione.”

“In tutto questo – prosegue la nota di FDI – i gruppi di minoranza hanno dimostrato, ancora una volta, di non avere alcuna visione della città e di non essere in grado di fare alcuna contro-proposta seria alla manovra, nonostante gli annunci trionfali del giorno prima della seduta di fine anno, non riuscendo neppure a presentare emendamenti seri e puntuali al bilancio di previsione. Si sono dilettati a presentare mere risoluzioni, dopo avere appreso che sulle proposte avanzate, che nulla avevano a che fare con veri e propri emendamenti, ma che somigliavano a un ibrido (un po’ emendamenti e un po’ risoluzioni, non contemplati dal nostro regolamento consiliare), gli uffici e i revisori dei conti avevano espresso parere contabile negativo.”

“La minoranza di sinistra e il PD – continua ancora FDI – si sono espressi, con interventi generici, di poco spessore politico ed istituzionale, mistificando la realtà complessa di una manovra, che avrebbe dovuto contemplare da parte loro un’attenzione diversa e di merito. I Consiglieri di opposizione hanno dimostrato incapacità politica di intervento, condita della solita propaganda elettorale. A differenza della maggioranza, per la quale hanno parlato in modo chiaro ed esaustivo i documenti di programmazione, i numeri, gli obietti e i risultati, che con questa manovra si vogliono raggiungere.”

“Il Sindaco e la Giunta hanno tracciato le tappe fondamentali dell’azione di governo, di cui la manovra per il 2025 rappresenta la sintesi di obiettivi precisi, innovatori e, in parte, già in cantiere. Il clima costruttivo della maggioranza consiliare ha prevalso su quello distruttivo dell’opposizione, consentendo al Consiglio comunale di condividere e di approvare, nel merito, una manovra di bilancio, che segna un’altra bella pagina dell’azione di governo della Giunta Olivetti e del centrodestra, soprattutto per la nostra città.”

Fratelli d’Italia – Circolo di Senigallia

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia