“Il tempo dei Papi” chiude a Senigallia Il 6 gennaio ultimo giorno per visitare la mostra

Chiude il 6 gennaio 2025 a Senigallia l’esposizione “Il tempo dei Papi. Antichi orologi della collezione di Palazzo Mastai e l’orologio di Pio IX dal Torrino del Quirinale”.

Inaugurata lo scorso giugno, l’esposizione ha trovato motivo nel ritorno in sede di quattro preziosi orologi antichi da tavolo appartenuti a Papa Pio IX nel periodo del suo lungo pontificato. Restaurati grazie ad un articolato progetto realizzato con la Scuola di conservazione e restauro dei beni culturali del Dipartimento di Scienze pure e applicate dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, sotto la direzione della competente Soprintendenza, evidenziano le linee e le bellezze di una orologeria raffinata che, in questa esposizione, si arricchisce con un pezzo davvero unico. Si tratta del monumentale meccanismo di orologio del Torrino del Quirinale, meccanismo che proprio il pontefice senigalliese fece installare nell’allora residenza dei papi, oggi sede del Presidente della Repubblica, decretando una rivoluzione nel computo del tempo per gli Stati romani: il passaggio dalle ore italiche alle ore francesi, quelle da noi oggi correntemente usate.

“Il tempo dei Papi” narra così di un Pio IX pure attento ai progressi della scienza e della tecnica, per cui – come ricordava il prof. Giorgio Tabarroni – la stessa premura che i papi del Rinascimento mostrarono per l’ultimazione delle grandi opere d’arte affidate ai Raffaello e ai Michelangelo, Pio IX la manifestò per le costruzioni e gli impianti di carattere tecnico e culturale”. Ad ingresso gratuito, “Il tempo dei Papi” – corredata e arricchita dall’elegante quaderno per Ciabochi Editore dove si espongono gli interventi e gli orologi in mostra con vari saggi – vede la fondamentale collaborazione del Comune di Senigallia, oltre al patrocinio della Regione Marche e del Pontificio Dicastero della Cultura. Orari: Venerdì 3 gennaio 15-20; Sabato 4, Domenica 5, Lunedì 6 gennaio: 9-12/16-19. Info: www.diocesisenigallia.it – www.pionono.it – tel. 071.60649 – 071.7920709.

