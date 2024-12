“Sorprese sgradite per le Marche sotto l’albero da parte di Giunta Aquaroli” Mangialardi attacca: "Tante le promesse non mantenute. Finanziamenti elargiti senza programmazione e nè trasparenza"

Sotto l’albero di Natale i marchigiani trovano sorprese sgradite da parte della Giunta Acquaroli.

Innanzitutto, un inceneritore, ovvero quello stesso impianto rispetto al quale l’assessore Aguzzi garantiva solo due anni fa (5 maggio 2022) che non sarebbe stato mai nemmeno “preso in considerazione”, e che il nuovo piano regionale dei rifiuti non lo avrebbe previsto!