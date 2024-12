Maltempo, danni e disagi non solo a Senigallia: alberi caduti e allagamenti Foto dal territorio: piogge abbondanti e neve sulle prime alture. Molti gli interventi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile

E’ iniziata nelle prime ore di lunedì 23 dicembre la pressante serie di interventi legati al maltempo da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine non solo a Senigallia, ma anche nell’entroterra e in buona parte delle Marche.

Vento forte, pioggia battente, mare agitato, anche neve sulle prime alture, hanno creato non pochi disagi, in primis alla viabilità, con alberi e rami caduti su molte strade, corsi d’acqua che si sono gonfiati e sono stati sotto stretta osservazione, parchi, giardini e impianti sportivi chiusi a Senigallia, così come è stato temporaneamente chiuso parte della mattinata il centro commerciale Il Maestrale, considerato il livello del fiume Cesano che si era alzato.

In mattinata le precipitazioni hanno alzato anche i livelli idrometrici di Nevola e Misa (le foto di riferiscono a Corinaldo e Casine di Ostra), oltre che della rete minore dei fossi.

In foto anche il Triponzio, che ha allagato campi tra i territori di Senigallia e Morro d’Alba.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle prime luci dell’alba sulle alture e sulla fascia costiera delle Marche.

Circa 300 gli interventi svolti dalle prime ore della giornata, soprattutto per alberi caduti sulle sedi stradali e qualche allagamento.

Alberi e rami caduti, a Senigallia, come il grosso pino che ha ceduto nell’area tra ospedale e Fondazione Città di Senigallia (foto in apertura), ma anche diffusamente nel territorio: a Serra de’ Conti e Ponte Rio di Trecastelli, come testimoniano altre immagini, ma episodi analoghi sono sparsi un po’ ovunque nel territorio.

Infine la neve, che ha imbiancato l’Arceviese, ma è caduta anche quote più basse nel territorio marchigiano, come a Montecarotto e Cupramontana.

Ringraziamo Giancarlo Rossi per averci fornito la quasi totalità delle fotografie di questo articolo