Summer Jamboree a Senigallia dal 1° al 10 agosto Ecco le date dell'edizione 2025

Summer Jamboree #25 si accendono le luci sulla festa più attesa dell’anno: annunciate le date del venticinquesimo anniversario dall’1 al 10 agosto 2025 a Senigallia, Riviera Adriatica. 10 giorni indimenticabili da vivere sotto il sole di agosto con il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, che torna con un’edizione da leggenda!

Ancora una volta, e con sempre più carica, la città di Senigallia si trasforma infatti nel paradiso del rock’n’roll e dello swing. Ma quest’anno si festeggia qualcosa di più… il Summer Jamboree compie 25 anni!

L’edizione anniversario di questo incredibile viaggio nel tempo, che ogni anno raduna e unisce a Senigallia appassionati da tutto il mondo per vivere “The Hottest Rockin’ Holiday on Earth”, non è soltanto una ricorrenza, ma la conferma di un festival divenuto vero e proprio avamposto internazionale di una cultura musicale che, nata negli anni ’40 e ’50, continua a parlare con voce fresca e appassionata al pubblico di oggi. Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western Swing sono generi che non hanno mai smesso di ispirare nuove generazioni e di far vibrare artisti e appassionati in tutto il mondo.

In un’epoca in cui stili e linguaggi si mescolano continuamente, questi suoni offrono un punto di riferimento solido e riconoscibile, un legame tra passato e presente, tra radici autentiche e visioni contemporanee. Da 25 anni, il Summer Jamboree traduce questo patrimonio in un’esperienza aperta a tutti, grazie a un’atmosfera inclusiva e coinvolgente che rende la musica protagonista indiscussa, al centro di un dialogo intergenerazionale e creativo.

Per celebrare al meglio questo importante anniversario, l’edizione 2025 si arricchisce di un prefestival, portando a dieci le giornate di appuntamenti. Senigallia si prepara così a trasformarsi in un grande jukebox a cielo aperto, pronto a regalare suoni, immagini e suggestioni indimenticabili. Artisti internazionali, performance travolgenti e sorprese inedite sono in arrivo per una festa che vuole onorare la propria storia guardando con entusiasmo al futuro.

La 25ª edizione del Summer Jamboree promette di essere un evento indimenticabile, con artisti da tutto il mondo che faranno vibrare le strade e le piazze di Senigallia con i suoni che hanno fatto innamorare intere generazioni. Dalla Rocca Roveresca a Piazza Garibaldi, dal Foro Annonario e Piazza del Duca, fino ai due lungomari per concludere poi ogni sera alla Rotonda a mare con gli acclamati dopo festival, Senigallia è pronta a scoprire, riscoprire, ballare e celebrare la forza di questa preziosa cultura che continua a sorprendere e come un grande classico “non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.

Tutte le informazioni sul programma completo verranno aggiornate man mano sul sito ufficiale www.summerjamboree.com e sui canali social del festival.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Nel frattempo, alla Rotonda a mare di Senigallia, sono iniziate le serate del “Waiting for Summer Jamboree #25”: un appuntamento al mese fino a giugno 2025, per iniziare col piede giusto il viaggio verso la magia dell’“Hottest rockin’ holiday on Earth” e concedersi un piccolo assaggio dell’elegante e coinvolgente atmosfera tipica dei dopofestival alla Rotonda a mare del Summer Jamboree, che sono divenuti nel tempo un vero e proprio cult.

Ogni serata sarà animata da DJ di fama internazionale, pronti a riempire la pista della Rotonda a Mare con un mix esplosivo di classici e gemme rare, irresistibilmente ballabili. Un’occasione per tutti per buttarsi in pista, dall’esperto al principiante.

Un’esperienza che unisce appassionati di ogni età e provenienza, creando una connessione autentica attraverso il ballo ed una musica senza tempo.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 11 gennaio con DJ Rockin’ Cat (FRA). Poi l’8 febbraio 2025 con DJ Elwood (DE); l’8 marzo 2025 con DJ Jay Cee (FRA); il 12 aprile 2025 con DJ Big Ten Inch (DE); il 3 maggio 2025 con DJ Nick Slick (UK); per finire il 7 giugno 2025 con DJ Vanessa (UK).

Ingresso: €16 – Posti limitati, prevendita consigliata su Ciaotickets.

Che il conto alla rovescia abbia inizio! L’appuntamento è dall’1 al 10 agosto 2025 a Senigallia, per scrivere insieme un nuovo capitolo nella storia dell’Hottest Rockin’ Holiday on Earth.

