Pallavolo: Banco Marchigiano Subissati Senigallia vince ed è in vetta da solo Le ragazze della US tornano in campo sabato 21 dicembre ad Amandola. Prima squadra maschile in trasferta a Collemarino

Torna al successo il Banco Marchigiano Subissati che in serie C femminile batte mercoledì 18 dicembre il Team Volley Ancona e distacca in classifica di 2 punti l’Urbania.

Parziali di 25-20 25-22 25-23.

Decisamente un cambio di passo per il Banco Marchigiano Subissati che, tra le mura amiche del Boario, nell’infrasettimanale del campionato di C Marche mette in campo una prestazione solida contro un Team Ancona bellicoso e ottiene i 3 punti che consentono alle nero-azzurre di mettere la freccia e sorpassare Urbania al vertice della classifica.

Una prestazione convincente (al netto di diverse ingenuità soprattutto in ricezione) in cui le padrone di casa hanno dimostrato di mantenere lucidità nei momenti critici.

Superlativa la prestazione di Giulia Guercio al centro (migliore prestazione per lei dall’inizio dell’anno) e nota di merito per la banda Rachele Verzolini, mattatrice nel terzo set con una serie di imprendibili battute salto spin.

Occorre ora mantenere spirito e concentrazione per la difficilissima trasferta di sabato ad Amandola, ultima partita dell’anno.

Contro l’Edilmonaldi si giocherà sabato 21 dicembre alle ore 18.30 mentre alle 21 sarà in campo anche la squadra maschile di serie D, la Security Tape, a Collemarino contro l’Accademia.

La classifica di C femminile: https://www.fipavonline.it/main/classifica/52545/0