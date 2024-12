Quaranta alunni della Scuola Marchetti di Senigallia ad Ancona per “Rinaldini in Music” I ragazzi hanno partecipato alla Quarta Edizione del Concorso Musicale riservato alle scuole medie promosso dal Liceo dorico

174 Letture Associazioni

Il giorno giovedì 12 dicembre 2024, le alunne e gli alunni del corso musicale della Scuola Secondaria di I grado Marchetti di Senigallia hanno partecipato alla Quarta Edizione del Concorso Musicale presso il Liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona, riservato agli studenti delle scuole medie delle Marche.

Diretti con impegno e passione dai docenti di strumento musicale Del Moro Claudia (Pianoforte), Massaccesi Andrea (Chitarra), Frontini Gloria (Flauto Traverso) e Balzani Roberta (Violino), 40 alunni delle classi I-II-III del corso musicale si sono esibiti sia come solisti che in formazioni dal duo al sestetto e pianoforte a 4 mani, di fronte ad una commissione giudicatrice composta dai docenti del Liceo Musicale.

La giuria ha ascoltato attentamente i vari repertori appartenenti a generi musicali differenti mentre i numerosi genitori presenti assistevano con interesse e grande emozione.

Questa iniziativa ha come obiettivo principale quello di potenziare l’interazione tra la scuola e il mondo esterno, di fornire a docenti e allievi preziose opportunità di incontro, confronto, crescita musicale e umana, attraverso lo scambio di esperienze delle singole realtà musicali, di accrescere la passione per la musica e l’impegno nello studio.

Un ringraziamento particolare a tutti gli alunni, motivo di orgoglio e nuova speranza per la cultura musicale del nostro territorio, ai docenti, che permettono di far vivere queste esperienze straordinarie e infine ai genitori, per l’entusiasmo con cui accolgono e supportano tutte le iniziative promosse dalla scuola.

Un grazie speciale alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Filipponi e alla sua instancabile collaboratrice, Prof.ssa Rosalba Diambra.