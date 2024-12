“Perfetti sconosciuti” in scena al teatro La Fenice di Senigallia La commedia di Paolo Genovese sarà rappresentata mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre

“Perfetti sconosciuti” commedia di Paolo Genovese campione d’incassi al cinema, qui interpretata da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino (in ordine alfabetico), arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche martedì 17 dicembre e al Teatro La Fenice di Senigallia mercoledì 18 dicembre e, fuori abbonamento, giovedì 19, nelle stagioni in abbonamento realizzate dai due Comuni e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Genovese ha firmato la prima regia teatrale portando in scena l’adattamento del suo film del 2016 “Perfetti Sconosciuti”, secondo posto per incassi nel 2016 e pellicola entrata nel Guinness per il maggior numero in assoluto di remake (18) in tutto il mondo.

Commedia brillante sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, “Perfetti Sconosciuti” vede quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, appunto, “perfetti sconosciuti”.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre SIM. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo e condividendo tra loro messaggi e telefonate, metteranno a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti.

Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Grazia Materia, le luci di Fabrizio Lucci. “Perfetti sconosciuti” è una produzione di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production.

Biglietti a San Severino botteghino del Teatro Feronia (tel 0733/634369 e Pro Loco 0733/638414); a Senigallia teatro la Fenice a Senigallia (tel. 071/7930842 e 335/1776042); biglietterie del circuito AMAT, su vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 20.45 a San Severino, ore 21 a Senigallia.