Assegnato il Premio Sicurezza sul Lavoro 2024 a sei aziende marchigiane L'assessore regionale Aguzzi: “Diffondere la cultura della sicurezza è un dovere condiviso”

Si è tenuta giovedì 12 dicembre, presso la sala Li Madou di Palazzo Li Madou, la cerimonia di assegnazione del Premio Sicurezza sul Lavoro 2024, organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro delle Marche. L’evento ha premiato 6 aziende, una per ogni provincia più una sesta insignita con un Premio Speciale per le metodologie e le attrezzature utilizzate nei processi produttivi. Tutte si sono distinte per l’impegno nella tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dimostrando eccellenza oltre gli obblighi normativi.