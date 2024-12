Grande partecipazione per la 2° edizione di BAM – Birrifici Aperti Marche Migliaia di presenze registrate nei 25 birrifici marchigiani che hanno aderito all'iniziativa

141 Letture Cronaca

Si è concluso con successo l’evento BAM, Birrifici Aperti Marche, un’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche in collaborazione con La Catasta. Soddisfazione degli organizzatori, dei birrifici ma soprattutto delle migliaia di partecipanti che hanno celebrato la qualità e la creatività dei mastri birrai marchigiani. Gli appassionati di birra artigianale e di birra agricola, oltre a poter conoscere come si realizzano le note del gusto, il bilanciamento del malto e tutte le fasi della produzione direttamente negli stabilimenti, si sono immersi in un clima di festa, con musica, balli, visite guidate e buon cibo.