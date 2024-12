Massimo Bello sul nuovo collegamento ferroviario tra Senigallia e Monaco di Baviera "I dati e le presenze turistiche hanno dimostrato e dimostrano come questa opportunità vada nella direzione giusta"

“Una opportunità straordinaria, quella che unisce la nostra città con Monaco di Baviera. Senigallia sempre più una città europea, con un collegamento ferroviario, che ci dà la possibilità di essere una meta privilegiata nella filiera dei trasporti e in quella legata alle attività economico-turistiche, formative e culturali.”

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello, neo consigliere nazionale di ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e Vice Presidente vicario di AICCE Marche (la delegazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), che in proposito sottolinea come “questa occasione sia un notevole valore aggiunto per l’economia del territorio e per una più ampia visibilità, in ambito europeo, delle nostre specificità”.

“Questa notizia, annunciata dalla Regione Marche, è finalmente una realtà e Senigallia – commenta il Presidente Bello – diventa sempre di più una destinazione importante nella filiera della comunicazione con il cuore dell’Europa. Oltremodo, il collegamento ferroviario diretto con Monaco di Baviera amplia e valorizza le tante opportunità di lavoro e formative, che possono crearsi e consolidarsi grazie a questa intuizione e all’esigenza sentita dai tanti operatori e stakeholders interessati da questa importante novità.”

“Da tempo – prosegue Bello – l’Amministrazione comunale di Senigallia si era fatta portavoce di questa necessità e, alla fine, ciò si è potuto realizzare. I dati e le presenze turistiche hanno dimostrato e dimostrano come questa opportunità vada nella direzione giusta, soprattutto perché estende e qualifica le offerte per la crescita del turismo e della cultura, nella nostra città e nella nostra regione.”