Presentato RADICI – Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata Nasce il progetto, primo esempio di co-programmazione e co-progettazione tra Regione Marche ed Enti del Terzo settore

130 Letture Associazioni

Diciotto Enti del Terzo settore in rete, per un totale di oltre 800 tra circoli e sedi locali. Un programma articolato in 24 mesi, attorno a cinque aree di intervento (formazione; cittadinanza attiva; sostegno alle fragilità; sostenibilità e aree interne; giovani, sport e cultura) e ad azioni pilota innovative per realizzare interventi sperimentali di welfare comunitario. 2.777.210,40 euro di budget.

Sono alcuni numeri di ‘R.A.D.I.C.I. – Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata’, il progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che nei prossimi due anni vedrà protagonisti i territori delle cinque province marchigiane.