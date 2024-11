“Disabilità e inclusione: una passerella istituzionale che ignora la realtà senigalliese” Alleanza Verdi Sinistra sulla visita di Locatelli

L’arrivo ieri pomeriggio a Senigallia della ministra per la disabilità On. Alessandra Locatelli, già nelle Marche dalla mattina per partecipare ad altre due iniziative, potrebbe essere di per se una buona notizia:

ben venga tutto ciò che può tenere desta l’attenzione sui temi della disabilità e dell’inclusione. Peccato per la stonatura istituzionale che ha caratterizzato l’organizzazione dell’evento, a carico dei nostri amministratori, che ha ridotto il tutto ad una passerella istituzionale completamente avulsa dalla composita realtà senigalliese che opera in questo settore. Di seguito una certa irritazione e le polemiche causate da due comunicati stampa della Giunta in contraddizione tra loro: il primo che annunciava l’incontro della ministra nella sala del Consiglio Comunale con solo tre associazioni, il secondo, pubblicato il giorno dopo cercando di riparare alla gaffe, che annunciava la partecipazione di “tutte le associazioni che si occupano di disabilità nel nostro territorio”.

Eppure appena tre giorni prima dell’evento, la segreteria del sindaco aveva invitato non solo le tre associazioni ma anche le altre realtà istituzionali e del privato sociale che inizialmente erano sfuggite all’amministrazione comunale. Così come erano sfuggiti i consiglieri comunali di opposizione. ma come? arriva un ministro della Repubblica in città e Sindaco e Giunta non invitano tutti i consiglieri comunali? L’assessore Campagnolo, che sembra essere la promotrice dell’evento, a chi le fa notare di fare campagna per il suo partito – la Lega, stesso partito della ministra, attualmente in forte calo di consensi – replica sdegnata che è solo dietrologia, certo però si fatica un po’ a crederle, dopo aver visto la barca a vela, portata direttamente in piazza Roma, per mostrare alla ministra una lodevole iniziativa di una delle tre associazioni inizialmente invitate. Non sembra un’appropriazione indebita del lavoro altrui per intercettare il consenso del ministro (forse l’Assessore Campagnolo pensa un po’ anche alla sua carriera personale) oltre che di qualche cittadino? Siamo quindi nell’ambito di una perenne campagna elettorale, non certo la modalità migliore per promuovere e sostenere la realtà della disabilità. Ci chiediamo: questa iniziativa potenzialmente utile, perché non è stata sin dall’inizio pensata e condivisa in maniera istituzionale con tutte le realtà, le forze politiche, il privato sociale e la società civile, il volontariato che insieme contribuiscono a favorire quel contesto di inclusione, solidarietà e cooperazione atto a sostenere e portare avanti le iniziative già presenti nel nostro territorio, così come a progettarne di nuove? La risposta è semplice, perché si è trattato di campagna elettorale. Altra curiosità: come mai, stante il protagonismo della Campagnolo, non si è notata la presenza dell’Assessore ai Servizi alla Persona Cinzia Petetta, come sarebbe stato più consono alla situazione? Forse perché è di un altro partito? Spesso questa maggioranza quando viene criticata si difende attaccando le precedenti amministrazioni accusandole di immobilismo e scarsi risultati. Ma per ciò che riguarda le politiche sociali e i servizi alla persona farebbe meglio a studiare e riflettere prima di vantarsi o addirittura parlare a vanvera. Senigallia e il territorio del proprio Ambito Territoriale Sociale è senz’altro storicamente uno dei più all’avanguardia nella Regione Marche per i servizi di assistenza ed educativi rivolti ai disabili. Lo è da decenni ed è unanimemente riconosciuto. Infatti oltre all’assistenza scolastica e domiciliare largamente diffusa e potenziata nel tempo, si possono contare ben quattro Centri Socio Educativi Diurni (due a Senigallia), tre servizi residenziali per disabili di cui uno a Senigallia, una comunità residenziale e un servizio sollievo per persone con disagio mentale più diversi servizi per l’inclusione lavorativa. Questi servizi, promossi dalle precedenti amministrazioni comunali di centro sinistra di Senigallia, grazie anche alla rete di cooperative sociali, associazioni, scuole, centri per l’impiego, servizi dell’AST territoriale e in collaborazione e condivisione con le associazioni di famigliari, sono un patrimonio che l’attuale giunta si trova in eredità e di cui non sembra spesso avere la necessaria consapevolezza e cura. Per questo all’inizio abbiamo parlato di “passerella istituzionale avulsa dalla composita realtà cittadina”. Un esempio di questa scarsa attenzione lo abbiamo avuto purtroppo sin dall’insediamento dell’attuale maggioranza, quando sottrasse la gestione del parcheggio a fianco dell’ex Gioventù Italiana alla cooperativa che da anni lo portava avanti e in cui lavoravano alcune persone disabili, che attraverso quell’impiego avevano trovato la propria realizzazione e il proprio ruolo sociale. Solo la protesta della cooperativa, sostenuta da una parte consistente della cittadinanza e dalle forze di opposizione costrinse l’amministrazione a trovare una soluzione attraverso l’assegnazione alla cooperativa di un incarico all’interno della biblioteca comunale. Quella è solo una delle diverse occasioni in cui questa amministrazione ha dimostrato scarsa attenzione verso le persone più fragili. Riteniamo che realtà complesse e irte di difficoltà quotidiane, come quelle della disabilità, hanno bisogno di impegno, capacità di programmazione e investimento continui, in costante confronto e collaborazione con tutte le realtà che la vivono e la sostengono tutti i giorni con un lavoro di dedizione quotidiana. Iniziative come quelle di ieri potrebbero essere utili per porre l’attenzione su queste problematiche ma, rischiano di sembrare una presa in giro nel momento in cui si rivelano espedienti per dare visibilità a politici locali e al loro partito; quando a livello nazionale, regionale e comunale non sono seguite da reali investimenti e provvedimenti concreti, come da qualche anno a questa parte purtroppo avviene.

Alleanza Verdi Sinistra Vola Senigallia