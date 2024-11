Aspettando Re Lear di Tommaso Mattei, a Senigallia Mercoledì 27 novembre in teatro

Aspettando Re Lear di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi che firma anche la regia, fa tappa mercoledì 27 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia nella stagione in abbonamento d realizzata da Comune e AMAT in collaborazione con la Compagnia della Rancia e il contributo di MiC e Regione Marche.

Completano il cast dello spettacolo, in questi giorni in tournée nella Marche (il 26 novembre a Urbino, il 28 e 29 a Macerata e il 30 novembre e 1 dicembre ad Ascoli Piceno) Nando Paone, la giovane attrice senigalliese Arianna Primavera, Roberto Manzi e Valerio Ameli. Le opere in scena sono di Michelangelo Pistoletto, le musiche di Giacomo Vezzani. Lo spettacolo è prodotto da Pato, Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, Teatro della Toscana.

Re Lear è una perfetta rappresentazione dell’umana condizione. Il re è l’incarnazione del patriarca, del monarca e della gloria dell’era europea. La sua morte mostra la caducità di quei sistemi di potere di cui i nostri personaggi ora abitano le rovine, come sprofondati nel vuoto. Lo spettacolo si concentra sul momento chiave della tragedia shakespeariana rappresentato dalla tempesta che colpisce Lear mentre, folle, vaga per allontanarsi dal disastro combinato con le “amate” figlie. Ma di fronte alla furia della natura comprende che il suo vero dolore è più profondo. La tempesta è il culmine del caos a cui alla fine deve arrendersi tornando uomo tra gli uomini, debole, amareggiato, stanco, ma finalmente spoglio di quella corona che lo ha condotto alla distruzione. A pagare le conseguenze della cecità dei genitori saranno i figli.

Biglietti botteghino del teatro la Fenice (aperto mercoledì dalle 19) e su vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni Teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura indicati, tel. 335 1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] www.feelsenigallia.it, e AMAT 071 2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21. ***