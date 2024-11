“Senigallia entri quale socio in “Ancona Ambiente” e faccia gli interessi dei cittadini” Forza Italia invita il sindaco a fare un passo in avanti sulla gestione in house della raccolta dei rifiuti

Forza Italia ritiene che la scelta del sindaco Olivetti di perseverare nel suo progetto di esclusione di Senigallia dal progetto presentato ad Ata da Ancona Ambiente sia profondamente sbagliata e ci siano, fin da ora, margini per tornare indietro su una strada che rischia di essere a vicolo cieco.

Facciamo intanto chiarezza. Non è vero che affidare il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento a privati (che, legittimamente, cercano di realizzare utili) significa garantire l’interesse dei cittadini. E’ vero esattamente e platealmente il contrario: l’interesse dei cittadini – almeno astrattamente – si garantisce affidando il servizio ad un’azienda a partecipazione pubblica (laddove il Comune di Senigallia ha la possibilità – o meglio l’opportunità da cogliere subito – di diventare socio di Ancona Ambiente). Non fosse altro per il semplice motivo che ogni Comune avrà diritto di interlocuzione e intervento su ogni decisione e che un’azienda pubblica non ha quale scopo di vita sociale fare utili.

Non è vero che se il Comune di Senigallia vorrà (magari fosse) contribuire a mitigare la Tari per i cittadini non potrà più farlo. Questa è una narrazione totalmente fantasiosa. Premesso che la Tari viene modulata a seconda del costo effettivo del servizio, il Comune avrà sempre due possibilità per mitigarla: contribuire direttamente attraverso un pagamento parziale al gestore (in house o esterno privato che sia) o con contributi diretti ai cittadini. D’altra parte, l’Ata, nel piano d’ambito, ha stabilito che dal primo gennaio 2027 la tariffa sarà comunque trasformata in “tariffa puntuale” (si paga a seconda dei rifiuti prodotti). Come è anche vero che la tariffa, norme alla mano, dovrà comunque essere riscossa dal gestore (in house o esterno privato che sia).

Questi sono fatti inconfutabili. Poniamo allora, come Forza Italia, una domanda: qual è realmente l’interesse dei cittadini ad affidare ad un terzo privato (che cerca utili) la raccolta dei rifiuti? Per quante parole sono state prodotte, stentiamo a comprenderlo. In questa vicenda, gli slogan dovrebbero fare un passo indietro. Il Comune di Senigallia entri, quale socio, in Ancona Ambiente e svolga la sua funzione, certamente rigorosissima, di controllo e verifica per garantire che gli utili vengano re-investiti correttamente nel servizio per i cittadini e che le tariffe siano sempre corrette e mitigate.

ROBERTO PARADISI (Dirigente provinciale Forza Italia e portavoce “Unione Civici Marche”)

LUIGI REBECCHINI (consigliere comunale Forza Italia)