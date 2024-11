Pallacanestro Senigallia, debacle col Matelica Nettissima sconfitta interna, 67-118

Una decima giornata di campionato da dimenticare per ripartire ora con nuovo slancio per la Pallacanestro Goldengas Senigallia, decimata e sopraffatta da una Vigor Matelica potentissima e quasi perfetta, che resta in vetta alla classifica con 14 punti.



Ieri sera al Palas sono scesi in campo i biancorossi al netto di 3 giocatori importanti infortunati: Giovanni Sablich, il fratello Pietro e Tommaso Druda, mentre nell’altra panchina ancora infortunati Musci e Mazzotti e stavolta anche il lungo neo ingaggiato Eliantonio.

Il primo quarto si è avviato con una bella energia, le due squadre si sono rincorse ai punti, con belle giocate di Marco Venga e Diego Arceci, mentre il Matelica ha fatto assaggiare le prime triple che poi metteranno ko i senigalliesi.

Il primo si chiude sul 26-36 per la Vigor Matelica. Il secondo quarto riparte in calando, coach Petitto chiama sospensione sul 30-43 ma di fronte alle implacabili triple e a un gioco serrato del Matelica c’è poco da fare: si va all’intervallo sul 44-67.

Il terzo quarto riprende un po’ sottotono nonostante qualche bello schema della Goldengas, un bravo Arceci molto presente in campo e un Marco Venga con la sua usuale sempre carica positiva, ma d’altro canto il Matelica sembra invincibile. Riccio, Zanzottera, Morgillo, Djeng, Panzini, Arnaldo, Mentonelli…: una sfilza di giocatori davvero bravi, veloci e precisissimi.

La partita inizia a delinearsi e si chiude sul 53-96. L’ultimo tempo vedrà scendere in campo alla fine tutti i giovani che si allenano con la prima squadra, una bella emozione per loro e per il pubblico: a parte Cristiano Perna, usato già in rotazione da coach Petitto durante tutto il match, hanno preso parte alla sfida anche Leonardo Ferraro, Francesco Valenti e Nicolò Gentili. La sirena suona su un pesante 67-118.

Si torna a casa certamente tristi ma ora è tempo di riordinare le idee, ritrovare l’impeto che abbiamo visto fino ad ora e pensare al prossimo, vicinissimo match di sabato contro Roseto, ultima partita dell’andata, che si giocherà in Abruzzo.

Pallacanestro Senigallia: Perna, Venga 10, Ferraro, Valenti, Giacomini 13, Maiolatesi 5, Tamboura 8, Arceci 10, Gentili, Landoni 12, Giampieri 9. All. Petitto

Vigor Matelica: Arnaldo 16, Rolli 9, Panzini 21, Pali 6, Mentonelli 8, Mazzolini, Dieng 13, Morgillo 13, Zanzottera 11, Riccio 21, Musci ne, Eliantonio ne.

Parziali: 26-36, 18-31, 9-29, 14-22.

Progressivi: 26-36, 44-67, 53-96, 67-118

Usciti per 5 falli: Mentonelli (Matelica)