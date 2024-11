A Senigallia “Tutti bene ma non benissimo” di e con Daniele Vagnozzi Sabato 23 novembre ore 21.15 al Teatro Portone

369 Letture Cultura e Spettacoli

Viviamo in un’epoca in cui chiedere aiuto è diventato una moda o un tabù, a seconda dei casi. Tutti noi combattiamo ogni giorno coi nostri problemi psicologici e ci troviamo spesso intrappolati tra la voglia di chiedere aiuto a un terapeuta, il pudore di farlo e la mancanza di tempo e soldi.

“Tutti bene ma non benissimo” nasce per parlare dell’atavico desiderio che l’essere umano ha di risolvere i propri problemi da solo, di

essere, insomma, “il terapeuta di se stesso”. È un desiderio giusto? Sostenibile? Saggio? Ma, soprattutto, come si fa a stare meglio e a cambiare davvero? Quel che è certo è che senza l’aiuto di qualcuno è impossibile cambiare davvero, ma se la spinta a cambiare non parte da noi, allora non c’è cambiamento che tenga.

Tutti i terapeuti della città sono momentaneamente al completo e Amedeo, un ragazzo di trent’anni alla disperata ricerca di un aiuto, non sa proprio cosa fare. Decide così di iniziare a seguire gli strampalati consigli dello psicologo più famoso d’Italia, il dottor Onesto, che nella sua celebre trasmissione insegna come auto-aiutarsi attraverso il pensiero positivo. Ce la farà Amedeo ad arrivare in fondo a questo duro percorso?

Tra psicoanalisi auto-somministrata e assurdi sogni da auto-interpretare, compirà un viaggio nel proprio subconscio fino a comparire di fronte al più temibile terapeuta di tutti i tempi, se stesso.

BIGLIETTI: Posto unico € 15 – Ridotto under18: € 10

PREVENDITE:

Edicola Stazione – Viale Bonopera 48/1

Presso la biglietteria del teatro sabato 23 novembre dalle ore 16.30

INFORMAZIONI: info@teatroportone.it – 334. 3752182

Acquista subito il tuo biglietto su http://www.liveticket.it/teatroportonesenigallia

Daniele Vagnozzi è regista, attore e formatore diplomato in recitazione all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e laureato in Psicologia Cognitiva Applicata all’Università di Bologna. È Coordinatore del Dipartimento di NeuroTeatro di AINEM Associazione Italiana di Neuromarketing e Formatore e Consulente per importanti aziende in gestione dello stress e public speaking. È cofondatore di Compagnia Caterpillar per cui scrive, dirige e interpreta “Argonauti e Xanax”, progetto di teatro sociale sul tema “Giovani e salute mentale”, selezionato e sostenuto dal bando NEXT di Regione Lombardia nel 2023 e dal bando “Youth Bank” di Fondazione Cariplo e Fondazione Monza e Brianza con patrocinio dell’Ordine Psicologi Lombardia. In teatro recita come attore in numerose produzioni in Italia ed è assistente alla regia di G.Gallione in “La buona novella” con Neri Marcoré. Al cinema recita come attore coprotagonista nel film “La spiaggia dei gabbiani” (Festival del Cinema di Roma, Netflix, Prime Video) e in televisione ne “Il Paradiso delle Signore” (Rai 1) e in “Benelli su Benelli” (Rai 3, Sky).