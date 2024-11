“Un’ombra tra gli ulivi”: un giallo ambientato nella campagna senigalliese Mistero e avventura si intrecciano nelle vicende narrate nel romanzo d'esordio di Ivana De Nardo

La campagna marchigiana, in particolare la nostra del senigalliese, è l’ambientazione di questo delizioso giallo scritto di Ivana De Nardo, pubblicato da Ventura Edizioni proprio in questi giorni.

Un’ombra tra gli ulivi, racconta di omicidi, animali, vita familiare e lo fa con un pizzico di elemento fantistico che rende la lettura sempre più coinvolgente man mano che scorrono le pagine.

Il libro ha per protagonista l’intrepida ed arguta Lara, che si improvvisa investigatrice per risolvere gli intricati misteri che circondano la sua casa di campagna, dal passato affascinante e al tempo stesso inquietante, situata nei pressi di un piccolo borgo medioevale tra le meraviglie delle colline marchigiane che circondano Senigallia.

L’autrice, nata a Napoli nel 1973, si è trasferita nel 2012 nelle Marche, dove vive attualmente con la famiglia e suoi numerosi animali, in un Casale dell’Ottocento ristrutturato, circondato da un uliveto secolare.

Laureata nel 1998 con lode in Giurisprudenza, all’Università degli studi di Napoli Federico II, lavora dal 1999 nel settore del credito, pur avendo da sempre coltivato la sua passione per la lettura, la pittura, il canto e per la sua chitarra.

Questo è il suo primo romanzo, nato dal desiderio di esprimere il suo profondo amore per la campagna, gli alberi, gli animali e la natura in ogni sua forma, oltre che la sua predilezione per i gialli. L’idea, comunque, è di continuare a scriverne sotto il titolo più generale de I delitti del Casale.