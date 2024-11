La storica Parsons Dance a Senigallia Il 12 novembre La Fenice apre il cartellone danza

La storica compagnia americana Parsons Dance, fondata nel 1985 dal genio del coreografo David Parsons e del light designer Howell Binkley, con il nuovissimo spettacolo Balance of Power apre martedì 12 novembre al Teatro la Fenice di Senigallia il cartellone di danza organizzato da Comune e Amat e il contributo di MiC e Regione Marche.

Balance of Power propone sei pezzi – classici del repertorio di Parsons Dance e novità – in un mix che valorizza l’intera compagnia e i suoi singoli elementi. Tra le pietre miliari, Caught, definita dalla critica “una delle più grandi coreografie degli ultimi tempi” e l’assolo mozzafiato su Let The Power Fall di Robert Fripp. Per la prima volta in Europa verranno presentate in questo tour due nuove produzioni del 2024: Juke, omaggio all’album Bitches Brew del leggendario jazzista Miles Davis e agli anni ‘70, e The Shape of Us, ultima creazione coreografica di Parsons: un viaggio dall’alienazione alla connessione con la musica del gruppo elettronico sperimentale Son Lux, guidato da Ryan Lott.

In scena i danzatori Zoey Anderson, Megan Garcia, Téa Pérez, Luke Romanzi, Joseph Cyranski, Justine Delius, Joanne Hwang, Luke Biddinger, Emerson Earnshaw. Lo spettacolo è una produzione di Parsons Dance con Art Works Production-Antonio Gnecchi Ruscone, in collaborazione con Alveare Produzioni.

Il cartellone di danza prosegue il 23 novembre con “L’approdo. Omaggio a Mario Giacomelli” di Cinzia Scuppa e Simona Ficosecco per Collettivo O, fuori abbonamento. L’11 dicembre sarà in scena il Balletto di Mosca-Russian Classical Ballet con “Lo Schiaccianoci” e il 25 gennaio il Balletto di Milano con “Carmen”. Il 16 marzo Opus Ballet presenta “Sogno di una notte di mezza estate” con le coreografie di Davide Bombana e il 10 aprile l’immancabile fuori abbonamento alla Rotonda a Mare di “Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche”.

Biglietti botteghino del teatro la Fenice (aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio) e su vivaticket.com (con aggravio di costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni Teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura indicati, tel. 335 1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] www.feelsenigallia.it, e AMAT 071 2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21. ***