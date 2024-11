Tornano a riunirsi la seconda, la terza e la quarta Commissione Permanente Rispettivamente nelle giornate di lunedì 4, martedì 5 e giovedì 7 novembre

213 Letture Politica

La prossima sarà una settimana dedicata esclusivamente ai lavori delle Commissioni permanenti, con un nutrito ordine del giorno, che vedrà impegnati i Consiglieri nelle sedute della seconda Commissione (Urbanistica e Ambiente), della terza Commissione (Bilancio e Finanze) e della quarta Commissione (Affari sociali e culturali). I Presidenti delle Commissioni permanenti interessati (Crivellini, Liverani e Bernardini), coordinati dal Presidente del Consiglio Massimo Bello, hanno convocato le sedute delle rispettive Commissioni permanenti.

La 2^ Commissione (quella che si occupa di ambiente, territorio e infrastrutture, la-vori pubblici e urbanistica) si riunirà lunedì 4 novembre alle ore 17,30 presso la sala urbanistica del Palazzo Ex Gil (Viale Leopardi, 6) per l’esame in sede referente della proposta di deliberazione consiliare n. 2024/3705 recante “Aggiornamento del Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano” (si tratta del secondo passaggio in Commissione, così come deciso nella seduta del 10 settembre 2024).

La 2^ Commissione, di seguito, procederà all’esame della documentazione tecnica del “Regolamento Comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (si tratta del secondo passaggio in Commissione dopo quello del 9 luglio 2024). Il Presidente della 2^ Commissione, Consigliere Filippo Crivellini, ha convocato la seduta in presenza. Relatrice degli atti proposti sarà l’Assessore Elena Campagnolo. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv del sito istituzionale del Comune www.comune.senigallia.an.it.

La 3^ Commissione, invece, che si occupa di bilancio, finanze, programmazione economica e patrimonio, è stata convocata dal suo Presidente, il Consigliere Marcello Liverani, per martedì 5 novembre alle ore 16,30 in videoconferenza su piattaforma zoom per esaminare, in sede referente, la proposta n. 2024/5434 recante “MONOBLOCCO D2 OSPEDALE DI SENIGALLIA – CESSIONE AREA DI SEDIME DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SENIGALLIA IDENTIFICATA AL CATASTO AL FOGLIO 5 MAPPALE 2711 ALL’AST ANCONA MARCHE” e la proposta n. 2024/5498 “ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E SERVIZI DI PERMANENTE INTERESSE PUBBLICO LOCALE TRAMITE L’AZIENDA SPECIALE SENIGALLIA SERVIZI – ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/2024”. Relatore degli atti proposti sarà il Sindaco Massimo Olivetti.

I lavori della 3^ Commissione saranno trasmessi in diretta streaming sulla web tv del sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it.

La 4^ Commissione permanente, che si occupa di Affari sociali, culturali, pubblica istruzione e diritti, è stata convocata dalla sua Presidente, la Consigliera Anna Maria Bernardini, per giovedì 7 novembre alle ore 17 (con eventuale prosecuzione l’8 novembre alle ore 17) in videoconferenza su piattaforma zoom per esaminare ed approfondire una serie di argomenti.

Le proposte di approfondimento sono arrivate da alcuni Consiglieri comunali. In ordine, si procederà all’esame del progetto Casa della comunità e Ospedale di comunità (richiesta firmata dai Consiglieri Pagani, Angeletti, Beccaceci, Pergolesi e Piazzai); all’esame delle Politiche abitative, con particolare riguardo alle categorie protette (richiesta firmata dai Consiglieri Pagani, Angeletti, Beccaceci, Pergolesi, Piazzai, Bomprezzi, Giuliani e Romano), che si terrà in seduta congiunta con la 2^ Commissione permanente.

All’ordine del giorno della 4^ Commissione permanente ci sarà anche la richiesta del Consigliere Campanile, che prevede l’audizione del gestore degli impianti sportivi delle Saline.

I lavori della 4^ Commissione saranno trasmessi in diretta streaming sulla web tv del sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it.

Calendarizzate dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello, anche le sedute di aula dell’Assemblea, che si terranno lunedì 11 e venerdì 29 novembre.