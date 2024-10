Bello ad Ancona per il 25° anniversario del Forum of Adriatic and Ionian Cities (FAIC) Il Presidente del Consiglio Comunale ha ricordato anche la sua mozione recentemente approvata a Senigallia

112 Letture Politica

L’intervento di saluto di Massimo Bello, come Presidente del Consiglio comunale di Senigallia e Vice Presidente vicario di AICCRE Marche, al 25° anniversario del Forum of Adriatic and Ionian Cities (FAIC), 1999-2024, che si è tenuto giovedì 24 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

Il Presidente Bello ha portato i saluti del sindaco Olivetti e del Consiglio comunale di Senigallia al Forum, soffermandosi “sull’importanza della strategia europea della macroregione ionico-adriatica per quest’area del continente europeo, e sull’importanza di creare collaborazioni e intese tra gli enti locali dei Paesi membri della EUSAIR.”

“Fondamentali – ha aggiunto il Presidente Bello nel suo intervento – sono gli obiettivi da declinare ed implementare: sviluppo, cultura, turismo, formazione, blu economy, mobilità, trasporti, ma soprattutto il coinvolgimento dei cittadini tutti.”

I lavori del Forum e i relatori intervenuti si sono soffermati anche sull’importanza di rafforzare l’infrastruttura aeroportuale marchigiana perché il suo sviluppo può rappresentare il volano per la crescita e il consolidamento della macroregione e della Regione Marche, nell’ambito dei collegamenti UE.

“In tal senso – ha aggiunto Bello – si colloca bene anche la mia mozione (approvata qualche giorno fa dal Consiglio comunale di Senigallia), con cui si chiede alla Regione di valutare attentamente l’ampliamento dei voli, delle tratte e dei servizi dell’aeroporto ‘Sanzio’ di Falconara e di dare piena attuazione alle misure previste nella legge regionale sull’internazionalizzazione della Macroregione Adriatico-Ionica.”

Al Forum sono emersi temi e strategie importanti per il futuro della cooperazione e delle alleanze tra gli enti locali, le Regioni e gli Stati della EUSAIR. Le due sponde dell’Adriatico sono connesse storicamente e possono diventare ancora più vicine.

Venerdì 25 ottobre, assemblea generale dei Comuni del Forum per il rinnovo degli organi direttivi, a cui parteciperà, per Senigallia, il Presidente Bello.