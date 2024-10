Interrotto per problemi tecnici il servizio di ricetta dematerializzata nella regione Marche Impossibile emettere ricette da parte dei medici e prenotare prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. Si lavora per il ripristino

A partire dalle 10 della mattina di giovedì 24 ottobre si stanno verificando problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza ricette gestito dal Ministero dell’Economia e Finanza (attraverso SOGEI, la società di Information Technology ministeriale a supporto della Pubblica Amministrazione).

Questi non funzionamenti determinano l’impossibilità di emettere la ricetta da parte dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e medici prescrittori e l’impossibilità di prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato alla prenotazione (CUP, farmacie, sportelli delle strutture sanitarie) per il cittadino che è già in possesso della ricetta dematerializzata.