A Senigallia un libro sulla storia della Guardia di Finanza La presentazione in biblioteca il 24 ottobre

139 Letture Sport

L’Associazione di Storia Contemporanea promuove per giovedì 24 ottobre nella Sala Conferenze della Biblioteca “Antonelliana” di Senigallia la presentazione del libro “Storia della Guardia di Finanza in Italia 1774-2024” (1797 edizioni, 2024, pp. 160) del prof. Marco Severini (Università di Macerata) che ricostruisce i 250 anni delle Fiamme Gialle.

La presentazione era stata inizialmente programmata per il 3 ottobre, ma l’allerta della Protezione civile aveva portato alla chiusura dei locali pubblici cittadini. Si tratta di un’occasione unica, visto che proprio in questi giorni cade l’anniversario dei 250 anni del Corpo militare più antico d’Italia. Dopo i saluti istituzionali e quelli dell’Associazione di Storia Contemporanea, da parte della Direttrice scientifica prof.ssa Lidia Pupilli, sarà il Generale Nicola Altiero, nuovo comandante regionale Marche della Guardia di Finanza, a prendere la parola, seguito dall’autore dell’opera che attraverso alcune slides illustrerà la narrazione della lunga storia delle Fiamme Gialle. “Di saggi e pubblicazioni su singoli episodi e protagonisti della vita del Corpo ne esistono numerosi – riferisce l’autore – e in questi ultimi tempi il loro numero si è infittito, tuttavia mancava una ricostruzione d’insieme della storia della Guardia di Finanza, condotta su fonti archivistiche e documentarie. Il consenso con cui il libro è stato accolto al recente Salone Internazionale del Libro di Torino fa ben sperare sul fatto che gli italiani intendano riscoprire la loro storia attraverso gli eventi di questo Corpo”. Come anticipato, questo Corpo vide la luce il 5 ottobre 1774 allorché Vittorio Amedeo III di Savoia, re di Sardegna, nominò con regie patenti il cavaliere Gabriel Pictet primo comandante della Legione Truppe Leggere, un reparto di fanteria leggera con compito accessorio del presidio delle frontiere. Da questa Legione, che ebbe il suo primo reparto nella Cittadella di Torino, trovò origine attraverso diversi passaggi il Corpo della Guardia di Finanza, così denominato dalla legge 8 aprile 1881, n. 149. Ma prima e dopo questa data il Corpo si integrò con le vicende storiche nazionali, svolgendo un compito importante nel Risorgimento italiano, compito poi seguito dalla modernizzazione che lo ha attraversato nel corso del Novecento, tra guerre mondiali, Resistenza, avvento della Repubblica e nuove sfide della criminalità, fino al ventunesimo secolo. Le originali funzioni di repressione del contrabbando e delle frodi, di tutela degli interessi dell’Amministrazione finanziaria e di concorso alla difesa dell’ordine e sicurezza pubblica si sono in questo lungo tragitto meglio articolate e sviluppate. Un capitolo del libro rivisita lo stretto legame tra le Fiamme Gialle e la regione adriatica.