Maltempo: autostrada A-14 riaperta tra Fano e Senigallia. Aperto anche casello Marotta Ancora in evoluzione la situazione sull'autostrada adriatica durante le forti piogge della mattinata di sabato 19 ottobre

7.488 Letture Cronaca

A partire dalle prime ore del mattino di sabato 19 ottobre 2024, intense precipitazioni hanno interessato il settore Romagnolo e delle Marche settentrionali

Intorno alle 16:40, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata riaperta la stazione di Marotta, precedentemente chiusa in uscita da Bologna a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il settore romagnolo e delle Marche settentrionali.

Alle ore 12:20 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, sono stati riaperti il tratto compreso tra Fano e Senigallia verso Ancona e il tratto compreso tra Senigallia e Marotta verso Bologna, precedentemente chiusi a causa delle forti piogge.

La Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio.

Nel corso delle prossime ore sulle medesime zone sono attese ulteriori precipitazioni.

In precedenza, alle ore 11:30 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, si era resa nuovamente necessaria la chiusura del tratto compreso tra Fano e Senigallia verso Ancona, e del tratto compreso tra Senigallia e Marotta verso Bologna, a causa delle forti piogge che stavano interessando in queste ore il settore romagnolo e delle Marche settentrionali.

Alle ore 10:45 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, era stato riaperto il tratto compreso tra Fano e Senigallia verso Ancona, precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il settore romagnolo e delle Marche settentrionali.

Rimaneva chiusa l’uscita di Marotta per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consigliava di utilizzare la stazione di Fano.

Aalle ore 10:15 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, era stato riaperto il tratto compreso tra Senigallia e Marotta verso Bologna, precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il settore romagnolo e delle Marche settentrionali.

Era rimasto chiuso il tratto compreso tra Fano e Senigallia in direzione Ancona.

Ancora prima, alle ore 9:15 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, si era resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Marotta e Senigallia, in entrambe le direzioni.

Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti di mettersi in viaggio, in queste ore, solo se strettamente necessario e di informarsi prima della partenza sul sito internet www.autostrade.it, tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

da Autostrade per l’Italia