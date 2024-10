Conto alla rovescia per la conferenza “Ecosistema Mare” Si terrà martedì 22 ottobre presso la Rotonda a Mare

La conferenza “Ecosistema Mare. Strategie per una gestione responsabile della biodiversità e della salute marina” si terrà il prossimo 22 ottobre 2024 alle ore 16.00 presso la Rotonda a Mare di Senigallia (AN) in Piazzale della Libertà 23, organizzata da Filiera Futura, da Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

L’evento è ad ingresso gratuito e in presenza, i posti sono limitati. Per partecipare, è necessaria l’iscrizione su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1028858723137.

La conferenza, moderata da Donatella Bianchi, giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice di Linea Blu – Rai Uno, avvierà un dibattito approfondito sulla conservazione dell’ecosistema marino, con il coinvolgimento di autorevoli esperti, pescatori, imprese e istituzioni.

Saluti Istituzionali

Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia

Paolo Morosetti, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Prof. Alessandro Impoco, Dirigente I.I.S. Panzini di Senigallia

Francesco Cappello, Presidente Filiera Futura e Vicepresidente Fondazione CRC

Sessione 1 – Parola agli enti e ai centri di ricerca

Prof. Roberto Danovaro, Presidente Patto con il Mare per la Terra e docente Università Politecnica delle Marche

Prof. Silvestro Greco, docente UNISG di Pollenzo e Vice Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn

Sessione 2 – Esperienze e voci dal territorio

In dialogo con Silvio Barbero, Presidente Comitato Scientifico Filiera Futura e Consigliere Delegato UNISG di Pollenzo:

Giuseppe Micucci, Vicepresidente Fedagripesca Marche

Francesca Gironi, Presidente ANBI Marche

Enrico Loccioni, Fondatore e Presidente di Loccioni

Tonino Giardini, Armatore Coldiretti Pesca Marche

Si partirà dall’analisi dei dati e delle esperienze in corso per esaminare lo stato attuale della biodiversità del mare. La conferenza esplorerà strategie efficaci per il monitoraggio e la protezione degli habitat marini, affrontando le sfide legate alla sostenibilità della pesca, delle attività costiere e produttive.

Un’attenzione speciale sarà dedicata al coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese, riconoscendo la rilevanza del loro impatto nella salvaguardia del mare e la necessità di una maggiore divulgazione e sensibilizzazione rivolta a professionisti del settore e cittadini.

Sarà dunque analizzata la complessa interazione tra le filiere agroalimentari, industriali e l’ecosistema marino, con l’obiettivo di trasformare l’attuale equilibrio precario in un solido patto di sostenibilità a lungo termine, che integri sviluppo economico e tutela ambientale. L’incontro favorirà insomma il confronto tra esperti, ricercatori e stakeholders per raccogliere buone pratiche e idee innovative sulla gestione sostenibile degli ambienti marini, attraverso un approccio sistemico e responsabile.

CHI SIAMO

Filiera Futura

Filiera Futura è un’associazione che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare di qualità, promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti di qualità Made in Italy e la loro competitività, con particolare attenzione alle aree marginali e rurali. L’associazione conta più di 20 soci tra cui fondazioni d’origine bancaria, atenei e enti di categoria.

www.filierafutura.it

Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Non ha fini di lucro, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, culturale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire le finalità di cui sopra la Fondazione indirizza la propria attività principalmente nei settori: educazione, istruzione e formazione; arte, attività e beni culturali; volontariato, filantropia e beneficenza con preminente riferimento al territorio di Jesi e dei Comuni della Vallesina e di Senigallia e dei Comuni del Misa. Agisce in base al principio di sussidiarietà, che prevede non di sostituirsi, ma di affiancare le organizzazioni della società civile che operano per il bene pubblico. Opera direttamente con progetti propri e anche tramite bandi pubblici.

Per approfondire: www.fondazionecrj.it

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è nata nel 2004 su iniziativa di Slow Food. Rappresenta un punto di riferimento internazionale per lo studio, la ricerca, la trasmissione e l’innovazione nell’approfondimento delle conoscenze nell’ambito delle Scienze Gastronomiche, con un particolare focus concettuale sulle relazioni tra cibo, ecologia e sostenibilità.

www.unisg.it