Successo storico per Senigallia ai Nazionali di Bodybuilding NBFI Giulia Fuligna si è aggiudicata l'argento e la qualificazione per gli europei in corso in Danimarca

Nel weekend del 12 e 13 ottobre, Giulia Fuligna ha brillato ai nazionali di bodybuilding NBFI, svoltisi nel suggestivo Teatro Cartiere Carrara di Firenze, conquistando un meritatissimo secondo posto nella categoria wellness.

Questo risultato le consente di qualificarsi per gli europei, in corso fino al 20 ottobre in Danimarca a Randers, portando con sé le speranze e il sostegno dei suoi fan e atleti.

E’ la prima ragazza a Senigallia ad ottenere un risultato così prestigioso almeno negli ultimi 20anni!

La NBFI, acronimo di Natural Bodybuilding & Fitness Italy, è una federazione fortemente contraria al doping e si distingue per il suo impegno nella promozione di uno sport pulito. Con oltre 500 atleti partecipanti selezionati in 4 gare precedenti, la competizione ha raggiunto un livello davvero impressionante, che si è alzato enormemente rispetto agli ultimi anni.

Giulia è non solo una talentuosa atleta, ma anche la cofondatrice di una palestra innovativa, la Push&Pull strength academy, che riflette la sua filosofia di allenamento. Insieme al suo collega e compagno Marco Clementi, ha creato un centro sportivo all’avanguardia, dove è possibile praticare tutti i principali sport svolgibili in palestra, sia per agonisti che per amatori e dove, grazie alla loro esperienza come agonisti, è stato curato ogni minimo dettaglio per ottimizzare la qualità di allenamento degli atleti.

Un aspetto fondamentale della palestra è la volontà di Giulia di instaurare un clima pulito e sportivo, che incoraggi la motivazione e la conoscenza reciproca tra gli atleti.

Proveniente da un contesto agonistico, ha sempre avvertito la mancanza di quel clima solidale tipico dello sport in altre palestre. La sua passione e amore per il fitness l’hanno portata a creare un ambiente inclusivo, dove chiunque possa sentirsi a casa, in squadra e in famiglia. Questa filosofia promuove il sostegno reciproco e il senso di comunità, elementi chiave per il successo sportivo individuale e collettivo.

Oltre ai suoi impegni come atleta e cofondatrice della palestra, Giulia è anche una mamma di una bambina di 4 anni. Nonostante gli impegni familiari e l’apertura della palestra, è riuscita a gestire la preparazione per la gara, dimostrando una straordinaria capacità e la possibilità di bilanciare le sue responsabilità con la sua passione per il bodybuilding.

Nella categoria wellness, in cui Giulia ha brillato, gli atleti sono valutati non solo per la loro massa muscolare, ma anche per l’armonia e la proporzione del corpo. Questo stile è caratterizzato da un aspetto fisico che esprime forza, ma con un focus su una figura più morbida e femminile rispetto ad altre categorie del bodybuilding. Le concorrenti devono dimostrare un buon tono muscolare, senza esagerare con la definizione, e presentarsi con una postura elegante e naturale. Le pose richieste enfatizzano la simmetria e l’estetica, rendendo la categoria wellness particolarmente apprezzata per il suo equilibrio tra muscolarità e femminilità.

Il percorso agonistico di Giulia prima di dedicarsi al Bodybuilding era già impressionante: ha ottenuto una medaglia a livello nazionale nel powerlifting, eccellendo nello stacco da terra, e ha partecipato ai nazionali FIPE di panca piana, la competizione di massimo livello per quanto concerne questo sport e che seleziona i migliori sei atleti d’Italia, partendo da una selezione regionale. Questi traguardi non solo testimoniano le sue abilità fisiche, ma anche la sua determinazione e la passione per il mondo del fitness.

Con il talento che la caratterizza, Giulia è un esempio per tutti gli atleti che sognano di raggiungere il successo. Il suo prossimo obiettivo, gli europei, è a portata di mano, e non vediamo l’ora di vedere quali altre vette raggiungerà. La sua storia è una fonte d’ispirazione per chiunque desideri intraprendere un percorso nel mondo dello sport. Per chi desidera migliorare e allenarsi in un ambiente stimolante e motivante, venite a allenarvi insieme a Giulia e scoprite la vera essenza dello sport.

Forza Giulia, il tuo viaggio è solo all’inizio!