G7 Salute, Schillaci: “Ancona e le Marche scelte per l’ospedale eccellente” Il Ministro della Salute: "Giusta direzione quella dell'integrazione tra ospedale e territorio". Acquaroli: "Merito a operatori"

128 Letture Politica

L’ospedale migliore d’Italia ed il grande lavoro in corso per l’integrazione tra ospedali e territorio. Sono i due motivi principali per cui Ancona è stata scelta come sede del G7 Salute con i Ministri della Sanità di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti (Paesi ospiti Albania, Brasile , India, Sud Africa e Arabia Saudita).

Lo ha ribadito venerdì 11 ottobre il Ministro della Sanità Orazio Schillaci nel corso della conferenza stampa conclusiva dell’evento internazionale che si è tenuta alla Mole Vanvitelliana, alla presenza della maggiori testate italiane e straniere.