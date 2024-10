Ottobre rosa all’ospedale di Senigallia Visite gratuite e consulenze di screening con le specialiste della Breast Unit il 15, 16 e 18 ottobre in senologia e nella "sala rosa"

Una serie di appuntamenti e consulenze con la Breast Unit della AST Ancona: i prossimi 15, 16 e 18 ottobre saranno offerte visite gratuite dalle specialiste della Breast Unit presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia.

Le giornate sono state organizzate dalla Direzione Medica di presidio di concerto con le dottoresse dell’Azienda Sanitaria Territoriale ed in collaborazione con l’Associazione ANDOS di Senigallia le cui volontarie saranno a disposizione per assicurare un percorso agevole ed efficiente per le utenti che potranno telefonare ai numeri 338 2663759 e 347 1313584 per prenotarsi e per chiedere tutte le informazioni.

Per una visita ed una consulenza di screening ci si potrà rivolgere alla Dr.ssa Raffaella Ridolfo il 15 ottobre dalle ore 11 alle ore 13 presso la “sala rosa” (6° piano D1), alla Dr.ssa Teresa Abbattista il 16 ottobre dalle ore 14 alle ore 16 presso la Senologia (in Radiologia), alla Dr.ssa Daniela Irimia il 16 ottobre dalle ore 14 alle ore 15.30 presso la Senologia (in Radiologia) e alla Dr.ssa Federica Freddari il 18 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso la “sala rosa” (6° piano D1).

Per tutto questo mese di ottobre, inoltre, la facciata dell’Ospedale “Principe di Piemonte” viene illuminata di rosa così come numerosi altri monumenti pubblici in tutto il territorio, una iniziativa simbolica per sensibilizzare la popolazione su questo importantissimo tema della prevenzione per le donne. Da diversi anni in AST Ancona opera la Breast Unit che si avvale di un gruppo di professionisti altamente specializzati, di tutte le discipline coinvolte nella diagnosi e nel trattamento delle neoplasie mammarie (Radiologia, Oncologia, Chirurgia), con la presa in carico totale della paziente. L’impegno infatti è quello di garantire posti dedicati in ogni fase della diagnostica radiologica, dallo screening fino alle metodiche più sofisticate e precise di biopsia mammaria ed un percorso chiaro e funzionale in ogni fase successiva per offrire alle pazienti un facile accesso alle cure e un percorso totalmente dedicato.

“La Regione Marche rivolge grande attenzione al tema della salute femminile come dimostra questa ennesima iniziativa dedicata alla prevenzione – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – l’obiettivo è quello di favorire la diagnosi precoce e l’avvio tempestivo delle cure. E’ importante aderire a queste campagne di prevenzione fondamentali per garantire il diritto alla salute dei cittadini”.

da AST Ancona