Debutto amaro in campionato per le ragazze del Basket 200 Senigallia Serie B femminile: Nico Ponte Buggianese 67 - MooneyGo Basket 2000 Senigallia 52

Prima partita per le ragazze della MooneyGo Basket 2000 Senigallia subito contro la maggior pretendente all’approdo alle finali nazionali per la serie A2, cioè contro la Nico Buggianese che lo scorso anno ha perso la finale per accedere agli spareggi per la A2 contro la poi promossa Livorno.

La squadra di coach Gaspari ha iniziato tenendo botta alla forte compagine toscana ribattendo punto su punto fino a meno tre minuti dal riposo lungo quando ha avuto anche la possibilità del sorpasso non riuscito per un errore al tiro. Il primo tempo si chiude con due tiri che danno cinque punti alla forte Montiani che manda le squadre negli spogliatoi sul ponteggio di 37 a 31. Secondo quarto che si chiude anche con tre falli a testa per Bernardi e D’Amico fatti per tenere testa a Pini, la robusta pivot toscana.

Dopo il riposo purtroppo rientra solo la squadra di casa le nostre iniziano a giocare solo a metà quarto e la Nico Basket ne approfitta portando il vantaggio sul più sedici 47 a 31. Da lì in poi ricominciando a giocare come devono riescono a metà dell’ultimo quarto a scendere anche sotto i dieci punti di scarto per poi terminare la partita sotto di quindici 67 a 52.

Da rimarcare comunque la capacità di non mollare mai che porterà Senigallia a grandi soddisfazioni. Prossimo incontro in casa al Pala Panzini sabato 12 ore 20.00 contro un’altra pretendente ad accedere alle finali nazionali la conosciutissima Perugia.

Tabellino:

Nico Buggianese: Nerini 8, Tongiorgi, Pini 15, Kleskova 11, Rastelli, Montiani 15, Modini A. 1, Modini G. 7, Bargiacchi, Vaccaro, Giglio Tos 10.

Coach Rastelli vice Benedetti.

Basket 2000: Cattalani, Stambolyan 7, Vigna 15, Bernardi 3, D’Amico 2, Speziali 3, Formica 2, Cecchini 8, Garcia 12, Clari Ang, Clari Ana, Borghetti.

Coach Gaspari vice Monti.

Parziali 18-13, 19-18, 13-7, 17-14.