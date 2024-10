BCC Fano celebra i 20 anni di presenza a Senigallia con un evento teatrale Lo storyteller Luca Pagliari presenta un excursus su ricordi, testimonianze e accadimenti che hanno segnato la storia della città dal 2004 ad oggi. Il 23 ottobre al Teatro "La Fenice"

Era la fine dell’estate 2004 quando venne inaugurata la filiale BCC Fano a Senigallia, precisamente in via Piave 17. Un evento storico per il credito cooperativo fanese che all’epoca, già dall’alto dei suoi 93 anni di storia (a dicembre di quest’anno verrà tagliato il traguardo dei 113 anni), si apriva a una zona nuova puntando sui valori genuini e concreti che nel corso di oltre un secolo sono sempre stati filo conduttore di quella attività bancaria fondamentale per lo sviluppo socio-economico locale.

In questo contesto i 20 anni di presenza attiva di BCC Fano a Senigallia rappresentano un valore aggiunto per quel territorio e per la stessa regione Marche per la quale la Città della Spiaggia di Velluto è certamente un punto di forza.

Vent’anni: un periodo sufficientemente lungo per integrarsi in una comunità, per incidere positivamente sulle strategie di sviluppo territoriali, per essere al servizio nei momenti belli e, purtroppo, anche in quelli meno belli. Che ci sono e, com’è nelle cose della vita, non possono purtroppo essere evitati. Ma gestiti al meglio sì.

Ecco perché BCC Fano ha scelto una modalità inusuale per celebrare il ventennale di presenza a Senigallia: donare alla comunità senigalliese un evento teatrale a cavallo tra giornalismo e narrazione capace di far fare un volo a raso lungo i due decenni e non dimenticare gli eventi, ma anche i drammi, che hanno segnato questo lungo periodo.

“Senigallia, i volti, le voci, le storie” è il titolo dell’evento teatrale in programma il 23 ottobre alle 21 al Teatro la Fenice di Senigallia. Un’idea nata dall’esperienza e dalla sensibilità di Luca Pagliari, giornalista, scrittore, storyteller originario di Senigallia e autore di numerosi spettacoli teatrali ispirati a personaggi o vicende storiche e sociali.

“Vent’anni possono sembrare una parentesi più o meno breve nella vita di ciascuno di noi – osserva Pagliari – ma in realtà, per una comunità, per una città, sono un periodo colmo di accadimenti, gioie, difficoltà, fatti che hanno inciso nella storia. E BCC Fano è stata testimone attiva di tutto ciò, della storia di un territorio: con l’evento teatrale ripercorrerò questi vent’anni attraverso ricordi di una Senigallia che per certi aspetti non c’è più, testimonianze e documentazioni anche inedite”.

Senigallia rappresenta una scommessa vinta. Perché con l’apertura della filiale di via Piave nel 2004, BCC Fano ha ampliato e consolidato il rapporto con il territorio marchigiano: “Una scelta compiuta e vissuta nella logica di fare rete e sostenere il principio di banca di comunità – evidenzia il Direttore Generale dell’istituto di credito Giacomo Falcioni –. Fano e Senigallia sono aree limitrofe con caratteristiche peculiari e anche complementari da valorizzare: dall’artigianato all’agricoltura, dal manifatturiero al turismo che è un fiore all’occhiello per l’economia di tutta la regione”. Non a caso nel giugno del 2022 BCC Fano ha inaugurato il secondo presidio, l’Agenzia in via Podesti 110, per essere ancor più vicina alle esigenze del vivace comparto alberghiero e turistico in generale. “Significa essere a sostegno dello sviluppo economico e sociale locale – prosegue Falcioni – sia in maniera diretta, dunque nell’operatività prettamente bancaria, che indiretta con il sostegno a grandi eventi che contribuiscono in maniera importante a creare valore per il territorio: penso al Summer Jamboree, all’XMasters e a tanti altri eventi che animano la vita sociale e associativa di questa città”.

“Nel corso di questi 20 anni di intensa presenza a Senigallia BCC Fano, supportata dal lavoro di una squadra di dipendenti competenti e motivati, è riuscita a costruire e consolidare un rapporto assai proficuo con la comunità locale – osserva Francesco Terminesi, titolare dal 2021 della Filiale di via Piave che ha in gestione anche la più recente Agenzia di via Podesti –. Un rapporto che, com’è nelle caratteristiche della banca, ha privilegiato l’accoglienza allo sportello mettendo il cliente al primo posto per farlo sentire persona e non un semplice numero. Queste caratteristiche hanno fatto sì che le filiali BCC Fano diventassero punto di riferimento importante per la città, sia per privati che per imprenditori e professionisti, interessati indubbiamente alle condizioni e ai vantaggi economici, ma anche ad essere coinvolti in aspetti e attività legate all’essere Socio: dalle agevolazioni riservate, per esempio, alle famiglie con figli fino alle convenzioni. Il ventennale rappresenta certamente un bel traguardo, ma anche un importante punto di partenza per lanciare nuove sfide nel vivace tessuto economico e sociale di Senigallia”.

Le storie, le voci e le emozioni di questi 20 anni saranno al centro dell’evento del prossimo 23 ottobre alle 21 al Teatro La Fenice. La partecipazione è gratuita ed è necessario prenotare il ticket sul sito www.fano.bcc.it fino ad esaurimento posti.

