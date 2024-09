Bartolacci non basta: Ciarnin calcio a 5 k.o. all’esordio in campionato Sconfitta alla prima in casa per i ragazzi di mister Pacenti: ora una doppia occasione di riscatto

294 Letture Sport

Falsa partenza per il Ciarnin calcio a 5 nella prima gara del girone A di Serie C2. I ragazzi di mister Marco Pacenti vanno due volte in vantaggio ma nella ripresa vengono prima raggiunti poi superati dalla Dinamis Falconara, bravo a concretizzare le occasioni create.

Il Ciarnin costruisce molte azioni da gol e calcia spesso verso la porta falconarese, ma trova la rete solo con Bartolacci, autore di una doppietta.

Una sconfitta alla prima in casa per i senigalliesi che avranno subito la possibilità di riscattarsi in un doppio impegno tra campionato e coppa: mercoledì si torna al campo di casa della Palestra Ipsia per il turno infrasettimanale di Coppa Marche contro il Cagli, venerdì i gialloblu di Pacenti saranno ospiti del Lucrezia per la seconda giornata di campionato.

Ciarnin 2-3 Dinamis Falconara

Tabellino Ciarnin: Frattesi, Brunetti, Tomasetti, Romanucci, Gigli, Campanelli, Vidale, Bartolacci, Bucchi, Sdogati, Spinaci, Barzetti.

Marcatori: Bartolacci (2)