Presentata l’edizione 2024 di Pane Nostrum In programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a Senigallia

Tutto pronto a Senigallia per accogliere la XXI edizione di “Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati”, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti dell’arte bianca, presentato questa mattina in Regione nel corso di una conferenza stampa.

Un evento di Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, che si è imposto a livello nazionale come punto di riferimento per gli addetti ai lavori e che punta quest’anno a superare le 50mila presenze dell’edizione 2023.

Dal 11 al 13 ottobre, il Foro Annonario e le aree attigue diventeranno teatro di masterclass, convegni, show cooking e dimostrazioni dedicate al mondo della panificazione, della pasticceria, della pizzeria e della ristorazione, con protagonisti di rilievo del settore. E come ribadiscono gli organizzatori, Pane Nostrum si configura non più come un evento per i professionisti ma come l’evento dei professionisti, protagonisti in prima persona e attori anche nell’organizzazione e nella scelta delle tematiche da trattare.