Il Governatore del Distretto Rotary 2090 in visita a Senigallia Per Massimo De Liberato l'inaugurazione del progetto "Un Parco Giochi in Sicurezza" e una serie di incontri istituzionali

Il Governatore del Distretto Rotary 2090 Massimo De Liberato, responsabile di coordinare le attività dei club di Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria accompagnato dall’Assistente Massimiliano Belli, è giunto nella nostra città accolto da una delegazione di soci del club di Senigallia guidata dal presidente Alessandro Marinelli.

Come primo appuntamento della intensa giornata, alla presenza del Sindaco Massimo Olivetti, del Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello, del Governatore del Distretto Rotary 2090 per l’anno 2023 – 2024 Gesualdo Angelico e del past president del club di Senigallia Mauro Bigelli, presso l’area verde della Scuola dell’Infanzia “Aquilone” sita vicino al Parco della Pace, è stato inaugurato il progetto realizzato dal club della città denominato “Un Parco Giochi in Sicurezza”. Insieme alla Dirigente scolastica Prof.ssa Ioletta Martelli, al personale docente e non docente e a tutti i bambini che frequentano il plesso, è stata scoperta una targa a ricordo della lodevole iniziativa realizzata dal Rotary: si tratta della donazione alla scuola di alcuni giochi da esterno, specificamente indicati per i piccoli allievi, che possono essere utilizzati anche da persone con disabilità.

Il Governatore si è quindi recato presso la Residenza Municipale dove è stato ufficialmente ricevuto dal Sindaco Massimo Olivetti. Il primo cittadino, evidenziando la ormai pluridecennale collaborazione tra il club e l’Amministrazione Comunale, ha sottolineato il concreto sostegno che il Rotary assicura al nostro territorio ringraziando la delegazione del Sodalizio per il parco giochi della scuola appena inaugurato ma, soprattutto, per le tante iniziative messe in campo a supporto della collettività.

Dopo il tour pomeridiano con visita guidata al Palazzetto Baviera e alla Chiesa della Croce e al termine della riunione con il Consiglio Direttivo del club – al quale ha partecipato anche il presidente Rotaract Alessandro Regni – è seguìto l’incontro con i rotariani senigalliesi nel quale il presidente Marinelli ha illustrato al Governatore i programmi del club.

Al termine della riunione, nel corso di una breve cerimonia, due nuovi ingressi per l’Interact di Senigallia. Accolte dal presidente Leonardo Pupita, sono entrate a far parte di questo club di servizio, dedicato ai giovani dai 12 ai 18 anni, Rachele De Francesco e Giulia Latini.