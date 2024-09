No del PD in Consiglio al Bilancio consolidato della Regione Marche "Ignorati i moniti dei Revisori dei Conti sulla mancata trasparenza delle società partecipate"

E’ un convinto voto contrario quello dato la mattina di martedì 24 settembre in aula dal gruppo assembleare del Partito Democratico al Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2023. Ingiustificata è stata per i dem soprattutto la bocciatura dell’ordine del giorno presentato a prima firma del consigliere Romano Carancini.

L’atto recepiva i suggerimenti contenuti nelle conclusioni della relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, dove testualmente si “reitera il consiglio di istituire una struttura di audit regionale che garantisca l’imparzialità e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse, per valutare e migliorare l’azione amministrativa e il sistema di controlli interni adottando idonee procedure che evitino l’aggiramento delle norme stringenti vigenti per la Pubblica Amministrazione, in particolare in tema di acquisti senza gara e a trattativa privata per l’affidamento di servizi e forniture di beni”.