Problemi strutturali in un’ala dell’IIS “Corinaldesi – Padovano”, sarà dichiarata inagibile Con l'avvio dell'anno scolastico, prevista la dislocazione temporanea di dieci classi in altri istituti della città

Un’ala del IIS Corinaldesi Padovano di Senigallia danneggiata, dovrà essere dichiarata inagibile. Già trovate le soluzioni per iniziare l’anno scolastico regolarmente.

A seguito di un sopralluogo congiunto dei tecnici dell’Ufficio Sisma della Regione e dei tecnici della Provincia di Ancona, proprio in questi primi giorni di settembre 2024, sono stati riscontrati problemi strutturali su un’ala del plesso scolastico Corinaldesi di Senigallia. Una notizia che rappresenta un fulmine a cielo sereno a pochi giorni dell’inizio della scuola, previsto per mercoledì 11 settembre 2024. Sono infatti arrivati giovedì gli esiti delle verifiche strutturali, che costringeranno lunedì il Sindaco Olivetti ad emettere un’ordinanza di inagibilità di una parte dell’edificio scolastico.

Grazie ad una tempestiva azione sinergica – spiega il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali – già oggi abbiamo trovato le soluzioni che permetteranno di non compromettere l’inizio dell’anno scolastico per tutti i ragazzi e ragazze frequentanti l’IIS Corinaldesi ed il liceo Medi, quest’ ultimo da diversi anni ospite con alcune classi dell’istituto tecnico.

Infatti la parte del fabbricato danneggiato ospita circa 16 aule sulle oltre 40 situate nell’edificio. Abbiamo messo la sicurezza degli studenti e di chi lavora all’interno della scuola davanti a tutto continua Carnevali. Poi grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici Ceresoni e Savini, del Direttore dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e dell’ufficio lavori pubblici della Provincia, siamo riusciti tempestivamente ad offrire soluzioni alternative per garantire le lezioni già da mercoledì. Soluzioni che vedono la dislocazione presso altri edifici scolastici come ad esempio l’IIS Panzini di alcune classi ed altre presso l’ISC Senigallia Sud, grazie alla pronta disponibilità dei rispettivi dirigenti scolastici Alessandro Impoco e Laura Fagioli, giunti a risolvere temporaneamente la difficile situazione emergenziale. Saranno infatti 10 le classi spostate in altri istituti, mentre le restanti classi rimarranno nell’edificio attuale, nella parte non lesionata. Stiamo lavorando e lavoreremo sempre in piena collaborazione fra scuola ed enti territoriale affinché i disagi vengano ridotti al minimo.

Quello che vogliamo è garantire in primis la sicurezza di chi vive la scuola dall’interno e quindi un andamento scolastico il più normale possibile. Poi già dalle prossime settimane lavoreremo per approfondire il motivo della comparsa dei problemi strutturali nella parte nuova, con lo scopo di risolvere il problema. Ringraziamo sentitamente i dirigenti scolastici che hanno messo a disposizione gli spazi scolastici per superare questa emergenza inaspettata.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Daniele Carnevali

IL DIRETTORE USR MARCHE

Donatella D’Amico

IL SINDACO DI SENIGALLIA

Massimo Olivetti