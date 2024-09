Interruzione programmata del CUP regionale per aggiornamento informatico Il servizio non sarà disponibile dalle ore 13.00 di sabato 7 alle ore 5.00 di lunedì 9 settembre

Il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale sarà temporaneamente non disponibile dalle ore 13 di sabato 7 settembre e per la giornata di domenica 8 settembre 2024 per attività di manutenzione straordinaria all’infrastruttura informatica. Il servizio di prenotazione di visite ed esami verrà completamente ripristinato entro le ore 5 della mattinata di lunedì 9 settembre.