“Promuovere Hub Ryanair nelle Marche. Piena attuazione Macroregione Adriatico-Ionica” Mozione del presidente Bello: "Occasioni straordinarie per Regione, Comuni e per attori economici e culturali del territorio"

“L’ipotesi di un Hub Ryanair nella nostra Regione potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità che, se fosse realizzata, consentirebbe un salto di qualità.”

Lo ha precisato, in una nota, Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale di Senigallia e vice presidente vicario di AICCRE Marche (delegazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni europee-CCRE-Consiglio d’Europa), che sul tema ha presentato una mozione, che approderà in aula consiliare nella prossima seduta, in programma per il 16 settembre, con cui chiedere alla Regione Marche di valutare attentamente questa ipotesi, apparsa recentemente come notizia sulla stampa nazionale, che potrebbe costituire “un ulteriore motivo di rilancio – ha aggiunto Bello – per l’infrastruttura aeroportuale marchigiana.”

La notizia di un eventuale Hub all’aeroporto di Falconara sarebbe frutto di un’intervista all’amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, sul quotidiano nazionale La Stampa, il quale avrebbe confidato “un certo interesse”.

“Lo scalo aeroportuale di Falconara – ha proseguito il Presidente Bello – è una struttura fondamentale per valorizzare la crescita economica, culturale e turistica della nostra Regione, soprattutto per tutti quei Comuni, come Senigallia, che investono nelle politiche di sviluppo dei rispettivi territori. Sul punto, poi, la piena attuazione delle finalità individuate nella strategia europea della macroregione Adriatica-Ionica, su cui a luglio anche l’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato una legge per promuovere l’internazionalizzazione delle Marche, l’ipotesi di un ulteriore potenziamento del Sanzio diventerebbe ancor più interessante.”

La mozione presentata dal Presidente Bello contiene anche un ulteriore atto di indirizzo al Governo regionale: la piena attuazione della legge regionale 17 luglio 2024, n. 15, per promuovere l’internazionalizzazione delle Marche nell’ambito della strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica.

“L’aeroporto di Falconara è una infrastruttura naturale e fondamentale per questa Regione, e per gli enti locali. Non soltanto per potenziare i circuiti culturali e turistici – ha detto il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia – ma anche per divenire un punto di riferimento essenziale per tutti quegli stakeholders economici e formativi (pensiamo alle nostre Università e al nostro tessuto produttivo di eccellenza), a cui offrire nuove opportunità di collegamento con la sponda dei territori al di là dell’Adriatico. E in questo, la strategia europea della macroregione è un’ulteriore occasione di crescita e di sviluppo commerciale, culturale, turistico, formativo ed economico, con i Paesi e gli enti locali della penisola balcanica, rafforzandone il dialogo e la collaborazione.”