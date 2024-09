Patto amicizia Monte San Vito – Paissenberg, presente Massimo Bello per AICCRE Marche "I gemellaggi strumento fondamentale per gli enti locali per consolidare la casa comune europea"

Una straordinaria cerimonia, tenutasi nella residenza municipale del Palazzo Malatesta, ha suggellato l’amicizia tra il Comune di Monte San Vito e quello tedesco di Paissenberg (Baviera), a cui ha partecipato il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, nelle vesti di Vice Presidente vicario di AICCRE Marche (l’associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e membro dell’Ufficio di Presidenza di AICCRE Italia.

I due sindaci, Tomas Cillo (Monte San Vito) e Frank Zellner (Paissenberg) hanno sottoscritto, alla presenza delle due delegazioni, il patto di amicizia, che permette loro di condividere scambi culturali, turistici, economici e sociali.

“Un’iniziativa importante – ha detto il Presidente Bello – che apre la strada per intraprendere tante iniziative, coinvolgendo le due comunità. I due sindaci hanno dimostrato lungimiranza e capacità nell’intuire come l’Europa si fondi sulla valorizzazione delle autorità locali e regionali. I patti di amicizia e di gemellaggi sono, tra gli altri, lo strumento di eccellenza, più idoneo e più utile per consolidare l’Europa dei popoli, ma soprattutto per conoscere la cultura, le tradizioni, la storia e i costumi dei Comuni dei Paesi membri UE e di quanti sono in pre-adesione per entrare nella grande famiglia europea.”

“Oltre all’Europa dell’euro e degli accordi finanziari – ha aggiunto Massimo Bello – dobbiamo destinare le nostre attività verso l’opportunità di costruire gli Stati Uniti d’Europa, quella casa comune europea, che oltre 70 anni fa aveva disegnato Altiero spinelli nel Manifesto di Ventotene. Ed è in questa direzione che noi dovremmo essere capaci di indirizzare le nostre energie e le nostre idee.”