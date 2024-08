Stile di vita consapevoli, i consigli di Ast Ancona Un opuscolo rivolto alle donne

Un opuscolo che raccoglie consigli utili per l’adozione consapevole di stili di vita sani in ogni fase della vita della donna: a redigerlo sono stati gli operatori del Dipartimento di Prevenzione del Programma Predefinito 03 “Luoghi che promuovono salute” Ast Ancona.

L’elaborato è stato realizzato nell’ambito del Piano integrato locale, attuazione sul territorio del Piano Regionale della Prevenzione 2020-25, insieme ad altri programmi di promozione della salute del Dipartimento di Prevenzione e delle Dipendenze, in collaborazione con la Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Ancona.

Se è vero che il periodo che intercorre dal concepimento ai primi anni di vita del bambino è fondamentale per un futuro in salute dell’individuo, l’attenzione delle figure genitoriali verso la scelta di stili di vita salutari risulta essenziale. Inoltre le scelte consapevoli e salutari di una giovane donna avranno un peso non indifferente rispetto alla sua stessa salute nel periodo della menopausa quando cambiamenti ormonali e non solo modificheranno il metabolismo dell’organismo. Durante la gravidanza e l’allattamento scelte di vita salutari non solo proteggeranno il bambino nella sua crescita intrauterina ma aiuteranno l’organismo materno nell’affrontare la gravidanza ed anche il periodo del post-partum nel modo migliore.

E’ proprio su questi aspetti che l’opuscolo intende informare. L’opuscolo si articola in schede di approfondimento per aree tematiche (corretta alimentazione, contrasto al fumo, contrasto all’abuso di alcol e all’uso di alcol nelle fasi di gravidanza e allattamento, promozione dell’attività fisica in ogni fase della vita della donna). Ogni area tematica è declinata lungo tutta la vita della donna, dall’età fertile al periodo della gravidanza e allattamento, alla menopausa.

E’ stata inserita anche una scheda di informazione sugli interferenti endocrini (gruppo di sostanze chimiche largamente diffuse negli ambienti di vita che danneggiano la salute umana alterando l’equilibrio ormonale) e su comportamenti preventivi di provata efficacia per la salute come le vaccinazioni e gli screening oncologici. Delle prove con test sono state inserite lungo il percorso dell’opuscolo con il duplice intento di “mettersi alla prova” su quanto si è correttamente informate e, nello stesso tempo, avere, in pillole, con le soluzioni da scoprire, le informazioni essenziali.

Approfondimenti per ogni tematica sono previsti al termine di ogni capitolo.

“Questa iniziativa si configura come un ulteriore tassello in un percorso virtuoso di grande attenzione alla salute della donna lungo il suo percorso di vita – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – la prevenzione e la promozione della salute sono fondamentali per ridurre l’incidenza delle malattie nella donna e nei futuri nascituri, oltreché per favorire il mantenimento del benessere e della qualità di vita. La Regione Marche ha investito in maniera consistente nella prevenzione e nella diagnosi precoce, potenziando gli screening. Continuiamo a lavorare su questa strada, promuovendo corretti stili di vita per ridurre i fattori di rischio modificabili”.

L’opuscolo si può scaricare dal sito aziendale al seguente link: https://bit.ly/4dxeO2K