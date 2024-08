Ventimilarighesottoimari 2024: il programma completo di sabato 24 agosto Saranno presentati i libri "Giacomo Matteotti. Un italiano diverso" e "Requiem di Provincia"

185 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo il bel successo di pubblico dei primi appuntamenti prosegue sabato 24 agosto Ventimilarighesottoimari, il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare.

Alle ore 18,30, presso l’Angolo Giallo dei Giardini della Scuola Pascoli, “Giacomo Matteotti. Un italiano diverso”: incontro con Gianpaolo Romanato che converserà con il giornalista Simone Massacesi.

Tra i tanti volumi pubblicati in questo 2024 su Giacomo Matteotti, ad un secolo esatto dal suo barbaro assassinio ad opera del regime fascista, questa biografia di Gianpaolo Romanato occupa un posto particolare perché prende le mosse dal corpus epistolare tra Giacomo e l’amata moglie Velia. Attraverso le loro parole intime e accorate leggiamo in filigrana la storia di un Polesine povero e la condizione dell’Italia agli albori del fascismo e comprendiamo meglio la figura di Matteotti: uomo profondamente divisivo, osservatore lucido che comprese prima di tutti la natura del fascismo denunciandolo e pagando con la vita questa sua scelta.

Gianpaolo Romanato è stato professore di storia contemporanea all’Università di Padova e fa parte del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. È Presidente del comitato scientifico della Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine. Collabora alle pagine culturali di vari giornali. I suoi interessi riguardano soprattutto gli aspetti civili e religiosi della storia italiana post-unitaria. Fra i suoi libri: L’Africa nera fra Cristianesimo e Islam. l’esperienza di Daniele Comboni (1831-1881); Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo; L’Italia della vergogna nelle cronache di Adolfo Rossi (1857-1921); Le riduzioni gesuite del Paraguay. Missione, politica, conflitti; Giacomo Matteotti. Un italiano diverso.

Si proseguirà con l’appuntamento serale delle 21.30, sempre presso l’Angolo Giallo dei Giardini della Scuola Pascoli: in programma la presentazione di “Requiem di Provincia”: incontro con l’autore, Davide Longo, che converserà con Barbara Marini, giornalista Tg Marche.

Un fatto di sangue scuote la tranquilla provincia piemontese. Il dirigente di un grande gruppo industriale è in coma con un proiettile nella testa. Qualcuno col viso coperto da un passamontagna gli ha sparato a sangue freddo sul pianerottolo di casa. È il 1987, Corso Bramard è commissario di polizia e Vincenzo Arcadipane è il suo braccio destro: un salto indietro nel tempo, all’origine di tutto ciò che ha reso unici e indimenticabili questi personaggi. Con Requiem di provincia Davide Longo scrive un affascinante romanzo dall’atmosfera inquieta, tessendo la trama di una vicenda che sorprende fino all’ultima pagina.

Davide Longo vive a Torino dove insegna scrittura presso la scuola Holden. Tiene corsi di formazione per insegnanti su come utilizzare tecniche narrative nelle scuole di ogni grado. Tra i suoi romanzi ricordiamo: Il mangiatore di pietre, L’uomo verticale, Maestro Utrecht, Ballata di un amore italiano. Requiem di Provincia è il quinto romanzo della serie che ha come protagonisti Arcadipane-Bramard. Nel 2018 ha scritto la sceneggiatura del film Il mangiatore di pietre interpretato da Luigi Lo Cascio. I suoi libri sono stati tradotti in molti paesi.

In caso di cattivo tempo questi appuntamenti saranno ospitati presso la Rotonda a Mare.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per info consulta il sito www.ventimilarighesottoimari.it.