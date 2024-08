Anche da Senigallia il cordoglio per la scomparsa di Livio Scattolini Massimo Bello ricorda l'ex sindaco a nome anche di tutto il Consiglio comunale

Ho appreso, poco fa, della prematura scomparsa di Livio Scattolini, già Sindaco di Corinaldo dal 2002 al 2012.

Una notizia, che non avrei mai voluto mi fosse comunicata.

Conoscevo bene Livio. Abbiamo condiviso, in quel decennio, l’onore di guidare due comunità del comprensorio senigalliese: Livio a Corinaldo, io ad Ostra Vetere. Davvero una responsabilità importante. Ci siamo ritrovati anche nell’Unione dei Comuni Misa-Nevola per qualche anno. Un ottimo amministratore, un amico, un collega sindaco, con il quale ho condiviso un percorso importante, anche se in Comuni diversi, ma territorialmente vicini.

Livio arrivò nel 2002 alla guida di Corinaldo, mentre io nel 2004 giunsi alla guida dell’Amministrazione comunale di Ostra Vetere. Ma ebbi modo di incontrarlo anche quando ero Consigliere provinciale di Ancona, ed è proprio in quell’anno, il 2002, che venni eletto in Provincia e lui sindaco in Comune.

La notizia della sua scomparsa è stata davvero un fulmine a ciel sereno. Una telefonata con Gianni Aloisi, attuale sindaco di Corinaldo, e purtroppo la conferma.

Livio amava Corinaldo e fece davvero tanto per la sua città. Da ultimo l’impegno nell’Associazione Dei Borghi più belli d’Italia, in cui Corinaldo primeggiava, diventando protagonista nelle Marche e in Italia. Fu davvero un esempio per tanti di noi. La sua determinazione nel prendere decisioni, anche difficili, premiavano sempre la sua passione e il suo coraggio amministrativo ed istituzionale. Instancabile, preciso, preparato. Tanta gavetta, sacrificio, impegno, professionalità. Ecco chi era Livio.

Un esempio di amministratore locale. Un abbraccio forte alla sua famiglia.

Il mio cordoglio e quello di tutto il Consiglio comunale di Senigallia alla comunità di Corinaldo.