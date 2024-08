Pensioni nelle Marche 2024: un quadro preoccupante L'allarme di Silvano Giangiacomi, Segretario generale della FNP CISL Marche

Le pensioni nelle Marche nel 2024 ammontano a 622.699 unità, di cui l’84% (522.212) sono prestazioni previdenziali come pensioni di vecchiaia, invalidità e inabilità, e pensioni ai superstiti.

Il restante 16% (100.487) è costituito da prestazioni assistenziali, nello specifico 14.415 assegni sociali e 86.072 prestazioni per invalidi civili. Tenendo conto delle sole prestazioni previdenziali, l’84% di queste è erogato a chi ha lavorato nel settore privato (436.432 pensioni), mentre il restante 16% a chi ha lavorato nel pubblico impiego (85.780 trattamenti). Hanno in media un importo mensile di 1.244 euro lordi, considerando le sole prestazioni previdenziali, mentre quelle di vecchiaia valgono in media 1.447 euro lordi, quelle di invalidità 1.046 euro e quelle erogate ai superstiti 714 euro.