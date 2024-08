La Coppa Davis torna in esposizione nelle Marche Il 7 agosto a San Benedetto del Tronto

Il prestigioso trofeo della Coppa Davis, vinto dalla nazionale italiana di tennis a Malaga nel novembre 2023, è esposto al Circolo Maggioni di San Benedetto del Tronto dal 5 agosto ad oggi.

Il trofeo, il più antico per squadre Nazionali di tutti gli sport, da mesi sta girando l’Italia per permettere a tutti di ammirarlo, ed era già stato nelle Marche a Pesaro e Macerata.

L’evento rappresenta un’occasione unica per i tifosi e gli appassionati di tennis di ammirare da vicino il simbolo di uno dei più grandi successi della storia dello sport italiano.

La vittoria, guidata dalle straordinarie prestazioni di Jannik Sinner e dai suoi compagni di squadra, ha segnato il ritorno dell’Italia sul tetto del mondo del tennis a distanza di 47 anni dall’ultimo trionfo.

Ora, grazie all’iniziativa del Circolo Maggioni, la comunità di San Benedetto ma anche il resto della regione Marche avrà l’opportunità di celebrare questo storico risultato.

L’esposizione è arricchita da un percorso fotografico che ripercorre i momenti salienti della vittoria italiana e la storia della competizione.

Afro Zoboletti, presidente del Circolo Maggioni, commenta: «siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare la Coppa Davis a San Benedetto del Tronto. Questo evento non è solo un’opportunità per celebrare il trionfo della nostra Nazionale, ma anche un momento di ispirazione per tutti i giovani

tennisti della nostra città e della regione. La presenza di questo trofeo nel nostro circolo è un sogno che si realizza e siamo grati di poterlo condividere con tutta la comunità».

L’ingresso all’evento è libero.

Le porte del Circolo Maggioni anche oggi sono aperte dalle 10:00 alle 23:00.