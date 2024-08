A Senigallia apre la mostra “MATERIA le forme del contemporaneo nella scultura” Tutto pronto per l'inaugurazione di mercoledì 7 agosto alle 19

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della mostra MATERIA le forme del contemporaneo nella scultura, che aprirà le porte al pubblico il prossimo mercoledì 7 agosto 2024, alle ore 19, all’Ex Pescheria del Foro Annonario di Senigallia.

Il progetto è promosso da Senamarmi con il patrocinio del Comune di Senigallia, Regione Marche, Senigallia Città della Fotografia, Museo Comunale Nori De’ Nobili di Trecastelli, Musinf, Associazione Carlo Emanuele Bugatti – Amici del Musinf. L’inaugurazione vedrà la presentazione del catalogo della mostra, di cui tutte le immagini delle opere sono state realizzate dal fotografo Lorenzo Cicconi Massi.

La mostra, curata da Stefano Schiavoni, Paolo Simonetti, Simona Zava, Tonucci Design, è la nuova proposta artistica biennale promossa da Senamarmi dedicata, in questa sua seconda edizione, alla scultura.

Sedici artisti contemporanei, di cui otto scultrici e otto scultori nazionali e internazionali, sono i protagonisti dell’esposizione, che ha come filo conduttore la materia, in particolare il marmo e la pietra. In mostra le opere di Emanuela Camacci, Sara Casal, Marco Cornini, Isidoro Dal Col, Elio Dal Pont, Natalia Gasparucci, Giancarlo Lepore, Valentina Lucarini Orejon, Isabel Permanyer, Claudia Pino, Marika Ricchi, Gaetano Ricci, Pico Romagnoli, Maria Fosca Rosselli, Giorgio Vazza, Guglielmo Vecchietti Massacci.

Il progetto comprende inoltre un omaggio allo scultore Alfio Castelli (Senigallia 1917- Roma 1992), con una serie di fotografie delle opere del maestro di origine senigalliese realizzate dal fotografo Lorenzo Cicconi Massi.

L’appuntamento con MATERIA le forme del contemporaneo nella scultura è quindi fissato per mercoledì 7 agosto, alle ore 19, con il vernissage che vedrà la presenza di diversi artisti autori delle opere in mostra. La partecipazione all’evento è a ingresso libero.